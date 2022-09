Οι γυναικείες ομάδες του Άγιαξ και της Άρσεναλ αγωνίστηκαν στο Άμστερνταμ σε ματς για τα προκριματικά του Champions League με τα δοκάρια του γηπέδου να είναι κοντύτερα κατά δέκα εκατοστά σε σύγκριση με το προβλεπόμενο.

Η γυναικεία ομάδα της Άρσεναλ πανηγύρισε μεγάλη νίκη στο Άμστερνταμ, καθώς επικράτησε με 1-0 της αντίστοιχης ομάδας του Άγιαξ στη ρεβάνς του 2-2 του Λονδίνου και προκρίθηκε στους ομίλους του Champions League. To ματς διεξήχθη στο «Sportcomplex De Toekomst», το οποίο χρησιμοποιεί η ομάδα νέων του συλλόγου και υπήρχε μια αν μη τι άλλο περίεργη παρατυπία.

Οι παίκτριες των Κανονιέρηδων αντιλήφθηκαν κατά τη διάρκεια της προθέρμανσής πως τα τέρματα του γηπέδου ήταν μικρότερα σε σχέση με το προβλεπόμενο όριο της UEFA. Η Άρσεναλ επιβεβαιώθηκε και από σχετικό έλεγχο, καθώς τα δοκάρια ήταν κοντύτερα κατά δέκα εκατοστά!

