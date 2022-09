They are on fire my man!

Ντέρμπι στο Λονδίνο, ντέρμπι στο Μάντσεστερ, επιστροφή του Μουρίνιο στο Μιλάνο, ρεκόρ, κορυφαία στοιχεία, τα πιο ψαγμένα στατιστικά. Όλα είναι εδώ!

Η καθιερωμένη βόλτα στα γήπεδα των κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων επιστρέφει, για παιχνίδι σε άλλο επίπεδο.

Μεγάλα ντέρμπι στην Αγγλία

Μεγάλο ντέρμπι στο Λονδίνο, όπου η Άρσεναλ υποδέχεται την Τότεναμ, από την οποία ηττήθηκε για τελευταία φορά εντός έδρας τον Νοέμβριο του 2010 (2-3). Αυτή η ήττα, μάλιστα, παραμένει και η μοναδική των κανονιέρηδων μπροστά στο κοινό τους από τους Spurs στις 29 προηγούμενες αναμετρήσεις τους για την Premier League! Βέβαια, φέτος το παιχνίδι θα είναι ακόμα πιο δύσκολο, καθώς η ομάδα του Αντόνιο Κόντε παραμένει αήττητη στο πρωτάθλημα, ενώ σκοράρει και στα 10 πιο πρόσφατα μεταξύ τους ντέρμπι, σερί που είναι το κορυφαίο της στο ζευγάρι από το 1967.

Κάτι σημαίνει, λοιπόν, το γεγονός ότι η Άρσεναλ δεν έχει κρατήσει το μηδέν σε κανένα από τα 8 τελευταία παιχνίδια της στο Emirates για το πρωτάθλημα, φτάνοντας στη νίκη, πάντως, στα 6 πιο πρόσφατα από αυτά… Στο μεγάλο ματς, που ανοίγει το πρόγραμμα του Σαββάτου στην Αγγλία, ο Μικέλ Αρτέτα μπορεί να γράψει ιστορία, καθώς έχει κερδίσει και τα 2 εντός έδρας πρώτα του ματς με την Τότεναμ. Τρεις νίκες έχουν πετύχει μόνο οι Τζορτζ Μορέλ (1911) και Τέρι Νιλ (1979)… Θα τα καταφέρει;

Τα προηγούμενα χρόνια η Γιουνάιτεντ τα πήγαινε πολύ καλά στα ντέρμπι με τη Σίτι, όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει και οι «πολίτες» θα προσπαθήσουν να πετύχουν την 3η διαδοχική τους νίκη στο ζευγάρι, κάτι που έχουν να κάνουν από το 2014 στην Premier League. Και μπορούν να αισθάνονται αισιοδοξία, έχοντας κερδίσει και τα 7 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια τους στο πρωτάθλημα, σκοράροντας από τουλάχιστον 3 γκολ σε όλες τις περιπτώσεις. Θα πρέπει να πάμε πίσω στο 1965, για να βρούμε την τελευταία ομάδα (Τότεναμ), που το έκανε για 8 συνεχόμενες αγωνιστικές!

Οι «κόκκινοι διάβολοι», πάντως, βελτιώθηκαν πολύ σε σχέση με το ξεκίνημα της σεζόν και ο Έρικ Τεν Χαγκ θα προσπαθήσει να βάλει τέλος στην κακή παράδοση, που θέλει και τους 5 προηγούμενους προπονητές της Γιουνάιτεντ να χάνουν το πρώτο τους ντέρμπι με τη Σίτι (Μόις, Φαν Χάαλ, Μουρίνιο, Σόλσκιερ, Ράνγκνικ). Θα γίνει ο Ολλανδός ο πρώτος που θα φτάσει στη νίκη μετά τον Φέργκιουσον τον Μάρτιο του 1987;

Premier League με κορυφαία ειδικά στοιχήματα!

Στο Μιλάνο ο Μουρίνιο, χωρίς νίκη από τον Αύγουστο η Γιούβε

Κανένα από τα 10 προηγούμενα παιχνίδια με τη Ρόμα δεν έχει χάσει η Ίντερ στη Serie A, σερί που είναι το κορυφαίο της από το 1941 (είχε σταματήσει στα 12)! Η τελευταία νίκη των «τζαλορόσι» στο ζευγάρι σημειώθηκε τον Φεβρουάριο του 2017 (3-1 στο Μιλάνο). Καμιά από τις δύο, πάντως, δεν ήταν στην καλύτερη κατάσταση πριν τη διακοπή, όμως οι «νερατζούρι» έχουν κερδίσει και τα 7 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια τους στο πρωτάθλημα, ψάχνοντας την 8η διαδοχική νίκη για πρώτη φορά με τον Ιντζάγκι στον πάγκο. Θα τα καταφέρουν ή ο Μουρίνιο και η ομάδα του θα τους σταματήσουν;

3 e 4 - Juventus failed to win in all the first 4 away games of the season for the first time since 1997/98 and failed to win in all the first 3 away matches of a Serie A campaign for the first time since 1993/94. Astray. pic.twitter.com/AWvFP5O1Zv — OptaPaolo (@OptaPaolo) September 19, 2022

Εντυπωσιακή είναι η παράδοση της Γιουβέντους κόντρα στην Μπολόνια, από την οποία έχει χάσει μόλις 1 (2-0 τον Φεβρουάριο του 2011) από τα 39 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια στη Serie A! Τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα για τους «ροσομπλού» στους αγώνες για τον πρώτο γύρο, καθώς έχουν να κερδίσουν τους «μπιανκονέρι» από τον Νοέμβριο του 1998 (3-0 με γκολ μέχρι το 30’)! Από τότε, έχουν χάσει και τα 9 ματς, δεχόμενοι 2+ γκολ σε όλα. Θα καταφέρει επιτέλους να επιστρέψει στις νίκες, που αγνοεί από τον Αύγουστο, η Γιουβέντους;

Πολλές οι… συμπτώσεις

Η Μπάγερν έχει ξεκινήσει με προβλήματα τη σεζόν στην Bundesliga και δεν έχει κερδίσει κανένα από τα 4 τελευταία της παιχνίδια, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά μετά τον Ιανουάριο του 2002. Τα τελευταία χρόνια έχει χάσει τα 4 από τα 5 τελευταία της για την 7η αγωνιστική (φέτος η ήττα ήρθε από την Άουγκσμπουργκ), κάτι που έγινε και πέρυσι. Τότε, για την 8η αγωνιστική αντιμετώπισε τη Λεβερκούζεν, όπως και φέτος, φτάνοντας στο εντυπωσιακό 5-1, σκοράροντας και τα 5 της γκολ μέχρι το 37’! Οι Βαυαροί σκοράρουν ανελλιπώς στο ζευγάρι από το 1989 και ψάχνουν το ξέσπασμα. Θα το βρουν;

5 – There's only been two instances of a Bundesliga team scoring five goals earlier in an away match than FC Bayern have done so today (37 minutes) – Dortmund in 1964 at Schalke (after 23 minutes) and Karlsruhe also in 1964 in Frankfurt (30 minutes). Flood. #B04FCB pic.twitter.com/OqeT8LNlId — OptaFranz (@OptaFranz) October 17, 2021

Στην Ισπανία, το αρνητικό σερί της Βαγιαδολίδ εκτός έδρας έχει φτάσει στα 13 ματς χωρίς νίκη. Η τελευταία φορά που κέρδισε μακριά από την έδρα της ήταν τον Ιανουάριο του 2021, όταν είχε επιβληθεί με 1-0 της Χετάφε, την οποία θα αντιμετωπίσει τώρα…

Μόλις το 2ο της παιχνίδι μέρα Παρασκευή θα δώσει στο 2022 η Ανζέρ στην Ligue 1. Και το προηγούμενο ήταν απέναντι στην Μαρσέιγ, από την οποία ηττήθηκε με 5-2 τον περασμένο Φεβρουάριο. Θα επαναλάβουν ανάλογη εμφάνιση οι Μασσαλοί;

LaLiga, Ligue 1 & Bundesliga σε ζωντανή μετάδοση!

Μόνο 1 νίκη έχει πετύχει η Σάλκε στις 11 τελευταίες περιπτώσεις, που αγωνίστηκε Κυριακή για την Bundesliga. Είχε έρθει τον Απρίλιο του 2021 επί της Άουγκσμπουργκ, την υποδέχεται τώρα την ερχόμενη Κυριακή και μετράει 4 ήττες στις 5 πιο πρόσφατες εξόδους της τη συγκεκριμένη μέρα… Έφτασε η ώρα των «βασιλικών μπλε»;

Guten Morgen, Schalker pic.twitter.com/0FXFWpB4li — FC Schalke 04 (@s04) September 11, 2022

Τα σερί των γκολ

Μόνο 2 ομάδες από τα 5 κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα έχουν δει όλα τα παιχνίδια τους να τελειώνουν με g/g: η Ρεάλ Μαδρίτης, που υποδέχεται την Οσασούνα, και η Λιλ, που δοκιμάζεται στην έδρα της φορμαρισμένης Λοριάν.

Και στις 10 τελευταίες εντός έδρας αναμετρήσεις με αντίπαλο την Ντόρτμουντ έχει σκοράρει η Κολωνία στην Bundesliga. Τα αντίστοιχα ρεκόρ και των 2 ομάδων είναι 12 (για τόσα σκοράρει η Κολωνία επί της Σάλκε και για τόσα δέχεται γκολ η Ντόρτμουντ στα ταξίδια της στην έδρα της Άιντραχτ Φρανκφούρτης).

Μεγάλο ντέρμπι στην Τουρκία ανάμεσα σε Φενέρμπαχτσε και Μπεσίκτας και το θέαμα δεν λείπει ποτέ. Τα 10 από τα 11 τελευταία μεταξύ τους ντέρμπι για το πρωτάθλημα έληξαν με g/g, ενώ συνολικά σε αυτό το σερί σημειώθηκαν 38 τέρματα. Θα είναι, μάλιστα, η πρώτη φορά μετά τον Μάιο του 2007, που στους πάγκους και των δύο ομάδων θα βρίσκονται ξένοι προπονητές. Στις 7 τελευταίες φορές που συνέβη κάτι τέτοιο, η Φενέρ ηττήθηκε μόνο σε μία περίπτωση...

3.3 - Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde maç başına en fazla gol atan ikinci takım @Fenerbahce.



PSG - 3.6 (7 maç 25 gol)

Fenerbahçe - 3.3 (6 maç 20 gol)



Resital. pic.twitter.com/HgTzWbTnCF — OptaCan (@OptaCan) September 18, 2022

Και στα 11 τελευταία εκτός έδρας ματς της Ρεν στο πρωτάθλημα βρήκαν δίχτυα και οι δύο ομάδες (συνολικά 38 γκολ). Επόμενο ταξίδι για τους «ρενέ» στο Στρασβούργο.

Η Βέρντερ έχει πετύχει 8 γκολ στα 15 τελευταία λεπτά των αγώνων της φέτος στην Bundesliga, επίδοση που είναι η κορυφαία στην κατηγορία. Τα υπόλοιπα γκολ των «πράσινων», μάλιστα, έχουν έρθει στα 23 πρώτα λεπτά! Δεν έχουν πετύχει ούτε ένα γκολ στο διάστημα 23-82’. Θα συνεχιστεί το σερί και κόντρα στην Γκλάντμπαχ;

Build A Bet στις κορυφαίες διοργανώσεις!

Η Ρεάλ υποδέχεται την Οσασούνα, από την οποία έχει να χάσει από τον Απρίλιο του 2004 στη Μαδρίτη, με στόχο να κάνει το «7 στα 7» στη LaLiga για πρώτη φορά από το 1988. Θα τα καταφέρει;

Κανένα από τα 26 τελευταία παιχνίδια της στο Anfield δεν έχει χάσει η Λίβερπουλ για την Premier League. Κράτησε το μηδέν 15 φορές σε αυτό το σερί, ενώ από τα 11 ματς που δεν το έκανε, δέχθηκε το πρώτο γκολ στα 8 από αυτά. Επόμενος αντίπαλος η Μπράιτον. Θα συνεχιστούν τα σερί;

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι έχει πετύχει 8 γκολ στα 6 πρώτα του ματς στη LaLiga και κυνηγάει το ρεκόρ του Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος πέτυχε 10 γκολ στα 7 πρώτα του παιχνίδια στην Ισπανία με τη φανέλα της Ρεάλ το 2014. Θα το σπάσει ο Πολωνός στο ματς της Μπαρτσελόνα με τη Μαγιόρκα;

8 - Robert Lewandowski ha marcado ocho goles en LaLiga 2022/23, una cifra superior a la cantidad de goles que han marcado 12 equipos en el campeonato esta temporada. Datos. pic.twitter.com/ZI89CXmOSZ — OptaJose (@OptaJose) September 19, 2022

Ο Ντιέγο Σιμεόνε έχει κερδίσει μόλις το 14,3% των αγώνων που έχει δώσει κόντρα στον Χουλέν Λοπετέγκι στη LaLiga. Είναι το δεύτερο χειρότερο ποσοστό του μετά το 11,1% κόντρα στον Ζινεντίν Ζιντάν. Θα το βελτιώσει ή η Σεβίλλη θα κόψει και πάλι βαθμούς από την Ατλέτικο;

Το νικηφόρο σερί της Τσέλσι επί της Κρίσταλ Πάλας στο πρωτάθλημα ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2017 και έχει φτάσει στα 9 παιχνίδια. Αν κερδίσουν και πάλι οι «μπλε», τότε η Πάλας θα έχει ισοφαρίσει τη χειρότερη επίδοση στην ιστορία της (10 σερί ήττες είχε κάνει και κόντρα στην Λίβερπουλ). Κανένα από τα 22 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια, μάλιστα, για την Premier League δεν έληξε ισόπαλο, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία της κατηγορίας!

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ έχει κάνει χατ-τρικ και στα 2 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια του με τη Μάντσεστερ Σίτι στην Premier League. Κανένας παίκτης στην ιστορία του πρωταθλήματος δεν έχει κάνει 3. Θα το κάνει ο Νορβηγός με αντίπαλο τη Γιουνάιτεντ;

9 - Erling Haaland has scored more goals than 15 of the 20 Premier League teams so far this season. HaaHaaHaa. pic.twitter.com/JDsuXnvxoT — OptaJoe (@OptaJoe) September 1, 2022

Η Λειψία έχει κερδίσει και τα 4 τελευταία ματς κόντρα στην ομάδα, που ξεκίνησε στον πάτο της βαθμολογίας την αγωνιστική. Τα συνολικά τέρματα, μάλιστα, σε αυτό το σερί είναι 17-2 για τους «Ταύρους», που ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν την ουραγό Μπόχουμ.

Μόλις 1 ήττα έχει υποστεί η Νάπολι στα 20 πιο πρόσφατα παιχνίδια της με την Τορίνο στο πρωτάθλημα (0-1 το 2015). Δεν έχει χάσει, μάλιστα, κανένα από τα 14 τελευταία και αν αποφύγει και τώρα την ήττα, θα ισοφαρίσει την κορυφαία της επίδοση στο ζευγάρι (15 ματς χωρίς ήττα την περίοδο 1963-71).

Ο Λουίς Σινιστέρα σκόραρε και στα 3 ματς που ξεκίνησε βασικός με τη Λιντς σε όλες τις διοργανώσεις. Αν βρει δίχτυα και κόντρα στην Άστον Βίλα, τότε θα γίνει ο πρώτος παίκτης των «Peacocks», που πετυχαίνει γκολ και στις 4 πρώτες εμφανίσεις του μετά τον Τσάρλι Κίτλι το 1928.

Η Λυών προέρχεται από 3 σερί ήττες στην Lique 1 και αν ηττηθεί και από τη Λανς, τότε θα κάνει τη χειρότερή της επίδοση από το 1991. Οι γηπεδούχοι, από την άλλη, δεν έχουν χάσει κανένα από τα 16 τελευταία τους ματς για το πρωτάθλημα, ενώ ψάχνουν το «5 στα 5» εντός έδρας στο ξεκίνημα της σεζόν για δεύτερη φορά στην ιστορία τους μετά το 1985. Τα πράγματα δεν δείχνουν καθόλου καλά για τους «λυωνέ»…

