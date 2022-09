Κόντεψε να αμαυρωθεί η μέρα χαράς της Μπελγράνο για την κατάκτηση της ανόδου στην μεγάλη κατηγορία, αφού οι παίκτες έφτασαν κοντά να τραυματιστούν σοβαρά ενώ πανηγύριζαν στο λεωφορείο της ομάδας.

Η Μπελγράνο κατάκτησε και μαθηματικά την άνοδο στην μεγάλη κατηγορία της Αργεντινής και οι παίκτες βγήκαν στον δρόμο με το λεωφορείο της ομάδας για να το πανηγυρίσουν. Φυσικά είχαν ανέβει στην οροφή του για να τους βλέπει ο κόσμος της ομάδας που ήταν μαζεμένος και να γλεντήσουν μαζί του.

Ωστόσο φαίνεται πως το δρομόλογιο δεν είχε σχεδιαστεί με τον καλύτερο τρόπο, αφού σ' ένα σημείο αυτού το πούλμαν πέρασε κάτω από μία γέφυρα με τα χέρια και τα κεφάλια των παικτών να περνούν οριακά, αφότου εκείνοι έσκυψαν και μαζεύτηκαν την τελευταία στιγμή γλιτώνοντας τα χειρότερα.

Δείτε το σοκαριστικό βίντεο:

🇦🇷📈 Belgrano players celebrating promotion back to the top flight in Argentina narrowly avoid disaster on their open top bus.



🎥 via @canal10cba pic.twitter.com/W2qJWT7zVu