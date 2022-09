Ζιλμπέρτο Σίλβα: «Το να παίζουμε ποδόσφαιρο είναι τρόπος ζωής για μας» (vid)

Ο Ζιλμπέρτο Σίλβα μίλησε σε συνέντευξη για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν στην Βραζιλία το ποδόσφαιρο, αλλά και για την προσπάθεια της εθνικής τους ομάδας στο Μουντιάλ του Κατάρ.

Ο παλαίμαχος Βραζιλιάνος αμυντικός χαφ, που έχει αγωνιστεί και στην χώρα μας ως ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού για τρία χρόνια (2008-2011), μάλιστα υπήρετησε το «τριφύλλι» και από το πόστο του διευθυντή ποδοσφαίρου για λίγους μήνες (Μάιο 2016 - Δεκέμβριο 2016), αναφέρθηκε σε συνέντευξή του για τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν το ποδόσφαιρο στην πατρίδα του.

Η συνέντευξη αυτή έγινε στο πλαίσιο της πρώτης προβολής του ντοκιμαντέρ για την μεγάλη Βραζιλία του 2002 με τίτλο «Brazil 2002: The Real Story».

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Ζιλμπέρτο Σίλβα:

«Παίζουμε για το πάθος. Για το πάθος και τη χώρα μας. Το να παίζουμε ποδόσφαιρο για μας είναι ένας τρόπος ζωής. Το πάθος είναι στο αίμα μας, στην ψυχή μας. Όταν κάνεις τα πάντα με πάθος, το αποτέλεσμα είναι η συνέπεια. Έχουμε ένα καλό προπονητή τον Τίτε, που κάνει αρκετά καλή δουλειά, έχουμε καλούς παίκτες σε κάθε θέση. Όταν πάνε εκεί, πρέπει να θυμούνται πως πίσω στην πατρίδα υποστηρίζονται από 200 εκατ. ανθρώπους. Επειδή αυτό είναι αυτό που κάνουμε εμείς».

