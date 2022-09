Ο Ριτσάρλισον έκανε το 2-1 για τη Βραζιλία σε φιλικό ματς με την Τυνησία στο «Παρκ Ντε Πρενς» και οπαδός από τις εξέδρες του πέταξε μπανάνα.

Ρατσιστική επίθεση κάτα του Ριτσάρλισον στο Παρίσι. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός της Τότεναμ σκόραρε για το 2-1 της «Σελεσάο» σε φιλικό ματς με την Τυνησία στο «Παρκ Ντε Πρενς», οπαδοί τον αποδοκίμασαν, του πέταξαν μπουκάλια και ένας εξ αυτών έριξε μπανάνα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ριτσάρλισον το αντιλήφθηκε και κοίταξε προς την εξέδρα για να αναγνωρίσει τον οπαδό που έκανε τη ρατσιστική κίνηση.

Brazil leading 4-1 against Tunisia in France. Richarlison scored one of those and a banana was thrown at him...pic.twitter.com/fVpw6O06My