Ένα από τα ωραιότερα γκολ της σεζόν πέτυχε ο ταλαντούχος ακραίος μπακ της Λέτσε, Πάτρικ Ντόργκου με την Κ19 της Δανίας.

Σε μία πολύ σημαντική επένδυση προχώρησε στα μέσα του καλοκαίριου η Λέτσε καθώς έκανε δικό της τον 17χρονο ακραίο μπακ, Πάτρικ Ντόργκου.

Ο ταλαντούχος αμυντικός έβγαζε... μάτια με τη Νόρτζελαντ και παρά το ενδιαφέρον αρκετών συλλόγων, επέλεξε να συνεχίσει στη Primavera της Λέτσε καθώς θεωρείται ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα του δανέζικου ποδοσφαίρου και το επιβεβαιώσε με ένα απίστευτο γκολ που πέτυχε με την Κ19 της χώρας του.

Συγκεκριμένα, πριν λίγες μέρες έκανε ντεμπούτο κόντρα στην αντίστοιχη ομάδα της Γεωργίας και κόντρα στο Μαυροβούνιο ξεκίνησε στο βασικό σχήμα. Μέχρι και το 37', οι Δανοί είχαν ένα εύκολο έργο καθώς το σκορ είχε φτάσει στο 3-0 αλλά ο Ντόργκου πρόσφερε κάτι ακόμα καλύτερους στους συμπατριώτες του.

Ο ίδιος πήρε την μπάλα έξω από την περιοχή, πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του, μαζί και τον τερματοφύλακα με εντυπωσιακό τρόπο και πλάσαρε στην κενή εστία για να κάνει το 4-0. Αυτό μάλιστα ήταν το παρθενικό του τέρμα με το εθνόσημο αλλά και γενικά στη φετινή σεζόν (κανένα με την Primavera της Λέτσε σε πέντε ματς). Για την ιστορία η Δανία θριάμβευσε με 6-1 και κλείδωσε την παρουσία της στην Elite Round.

Απολαύστε το:

🔥 Some solo goal from Lecce’s Patrick Dorgu.



- 4-0 lead at the break.#ForDanmark pic.twitter.com/PDlBpyaBet