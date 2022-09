Γιατί έπαψες Γιουβέντους να θυμίζεις...

Η Γιουβέντους ψάχνει το πρώτο διπλό εδώ και 146 μέρες, η Μαδρίτη χωρίζεται στα δύο και όλα τα κορυφαία στοιχεία και τα πιο ψαγμένα στατιστικά για τα μεγαλύτερα ματς είναι εδώ!

Η Ρεάλ του… 1987

Το ντέρμπι της Μαδρίτης έρχεται νωρίς στη σεζόν, με την Ατλέτικο να υποδέχεται τη Ρεάλ, την οποία κέρδισε μόλις σε 1 από τα 7 προηγούμενα παιχνίδια τους στο Metropolitano (στο πιο πρόσφατο). Η τελευταία φορά, λοιπόν, που οι «μερένγκες» γνώρισαν διαδοχικές ήττες στην έδρα των «ροχιμπλάνκος» ήταν τον Ιανουάριο του 1977! Η ομάδα του Αντσελότι συνεχίζει με το απόλυτο σε όλες τις διοργανώσεις και θα προσπαθήσει να κάνει το 6 στα 6 στη LaLiga για πρώτη φορά μετά το 1987. Θα τα καταφέρει;

Οι γηπεδούχοι θα ρίξουν το βάρος στην άμυνα και θα πρέπει να σταματήσουν τον εκπληκτικό Βινίσιους, ο οποίος έχει σκοράρει και στα 4 τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος. Αν πετύχει γκολ και στο ντέρμπι, τότε θα γίνει ο νεότερος σε ηλικία παίκτης της Ρεάλ (22 ετών και 68 ημερών), που βρίσκει δίχτυα σε 5 σερί αγωνιστικές μετά τον Ραούλ (21 ετών και 281 ημερών) το 1999.

Τα μεγάλα ματς στη Serie A και η «αγνώριστη» Γιούβε

Η Μίλαν υποδέχεται τη Νάπολι στο μεγαλύτερο ματς της αγωνιστικής στην Ιταλία, έχοντας χάσει και τα 2 μεταξύ τους τελευταία εντός έδρας και, μάλιστα, με το ίδιο σκορ: 0-1. Η τελευταία φορά που αυτό το σερί έφτασε στα 3 ματς ήταν το 1979, ενώ ποτέ δεν έμειναν για 3 διαδοχικά παιχνίδια στο μηδέν στο San Siro στο ζευγάρι οι γηπεδούχοι. Οι φιλοξενούμενοι είναι φορμαρισμένοι, αλλά και οι «ροσονέρι» προέρχονται από 6 συνεχόμενες νίκες στο Μιλάνο, σερί που είναι το κορυφαίο τους από το 2013. Τότε, όμως, σταμάτησε σε μία ισοπαλία με τη Νάπολι… Τώρα;

Ύστερα από 6 αγωνιστικές στη Serie A, η Αταλάντα έχει συγκεντρώσει 14 βαθμούς με παθητικό μόλις 3 τερμάτων και καλύτερη επίδοση δεν είχε να δείξει ποτέ στο παρελθόν. Αν κερδίσει και τη Ρόμα τώρα, θα κάνει νέο ρεκόρ, ξεπερνώντας τους 16 βαθμούς, που είχε το 2018. Τα πράγματα, φυσικά, δεν θα είναι καθόλου εύκολα κόντρα στην ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος έχει κερδίσει και τα 2 μεταξύ τους παιχνίδια στον πάγκο των Ρωμαίων. Η τελευταία φορά, που η Ρόμα επιβλήθηκε 3 συνεχόμενες φορές της Αταλάντα στο πρωτάθλημα ήταν το 2011.

14 & 3 - Atalanta have gained 14 points and conceded three league goals so far; in the first six matches of a #SerieA season they have never done better. Start.#AtalantaCremonese — OptaPaolo (@OptaPaolo) September 11, 2022

Η Ίντερ δοκιμάζεται στην έδρα της Ουντινέζε, που έχει ξεκινήσει πολύ καλά τη σεζόν και μετράει 4 διαδοχικές νίκες στο καλύτερό της σερί από το 2017. Οι «νερατζούρι», όμως, μπορούν να πατήσουν στην εξαιρετική τους παράδοση στο ζευγάρι, καθώς έχουν να χάσουν από τον Δεκέμβριο του 2017, κρατώντας το μηδέν στα 7 από τα 9 επόμενα μεταξύ τους ματς από τότε! Το σερί τους είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό στο Ούντινε, όπου έχουν να χάσουν εδώ και 19 αγώνες, από τον Ιανουάριο του 2013. Θα φύγουν και φέτος με νίκη;

Η Γιουβέντους συνεχίζει να μην… βλέπεται και αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι έχει να κερδίσει εκτός έδρας στη Serie A από τον Απρίλιο του 2022. Πριν την έξοδο στην έδρα της Μόντσα, λοιπόν, οι «μπιανκονέρι» θα έχουν συμπληρώσει 146 μέρες χωρίς διπλό, επίδοση που είναι η χειρότερή τους από το 2010 (197 μέρες). Θα βάλουν τέλος στο αρνητικό σερί ή η Μόντσα του Μπερλουσκόνι θα κάνει την έκπληξη;

1 - Juventus have lost each of their first two group stage games of a UEFA Champions League campaign for their first time ever. Fall.#JuveBenfica pic.twitter.com/Og1MbcLMBy — OptaPaolo (@OptaPaolo) September 14, 2022

Τα… στοιχειωμένα σερί της Μπάγερν

Η Μπάγερν δείχνει αστάθεια στο ξεκίνημα της σεζόν στην Bundesliga και με τις τελευταίες της γκέλες έχει μόλις 12 βαθμούς έπειτα από 6 αγωνιστικές. Αυτή η επίδοση είναι χειρότερή της εδώ και 12 χρόνια, όταν είχε 8 βαθμούς στο ίδιο σημείο με τον Φαν Χάαλ στον πάγκο το 2010. Και να φανταστεί κανείς ότι είχε κάνει νέο ρεκόρ στις 3 πρώτες αγωνιστικές. Τώρα, όμως, έχει μείνει χωρίς νίκη για 3 διαδοχικά παιχνίδια, κάτι που στον πρώτο γύρο συνέβη για τελευταία φορά το 2018 (με τον Κόβατς). Πρέπει να φτάσουμε στο 2001, για να βρούμε παρόμοιο σερί 4 αγώνων, ενώ 4 συνεχόμενες ισοπαλίες οι Βαυαροί έχουν σημειώσει ξανά μόλις 1 φορά στην ιστορία τους, το 1995 υπό τις οδηγίες του Τραπατόνι! Μετά τη νίκη επί της Μπαρτσελόνα στο Champions League, ακολουθεί το τοπικό ντέρμπι με την Άουγκσμπουργκ.

Η απίθανη (πρωτοπόρος) Ουνιόν

Το αήττητο σερί της Ουνιόν έχει ξεκινήσει από πέρυσι, έχει φτάσει στα 13 παιχνίδια στην Bundesliga και αποτελεί νέο ρεκόρ συλλόγου, το οποίο συνεχώς και βελτιώνει. Με 14 βαθμούς στα 6 πρώτα ματς της σεζόν κάνει επίσης την κορυφαία επίδοση στην ιστορία της και βρίσκεται για πρώτη φορά στην κορυφή (η 34η ομάδα συνολικά)! Τώρα, θα υποδεχθεί τη Βόλφσμπουργκ, η οποία έχει χάσει τα 13 από τα 15 τελευταία ματς, που έδωσε κόντρα στον εκάστοτε πρωτοπόρο. Καλός οιωνός για τους γηπεδούχους…

1 - 1. FC Union Berlin is in first place in the #Bundesliga table for the first time - Union is the 34th club on the top of the BL table. Capital. pic.twitter.com/lXqMOoJcDp — OptaFranz (@OptaFranz) September 11, 2022

