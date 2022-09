Η Χέρενφεν έχασε μια δικαστική υπόθεση εναντίον της... μασκότ της

Ο ολλανδικός σύλλογος είχε απολύσει τον άνδρα που φορά τη στολή της μασκότ, εκείνος έκανε αγωγή την κέρδισε και τώρα η ομάδα θα πρέπει να τον επαναπροσλάβει.

Οι μασκότ στα στάδια είναι μια βαθιά ριζωμένη παράδοση για συλλόγους και φιλάθλους σε όλο τον κόσμο. Μερικές φορές, ωστόσο, ορισμένες ιστορίες μπορεί να τελειώσουν αρκετά άσχημα. Συνέβη με τη Χέρενφεν.

Όλα ξεκίνησαν τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν ο Χέντρικ Πάσβερ -ο άντρας που έκανε τη μασκότ του Heero από το 2000, ένα είδος ξανθού αγοριού με καπέλο και κέρατα Βίκινγκ- απολύθηκε από τη δουλειά του στο κλαμπ.

Ο 52χρονος άντρας δεν ήταν μόνο η μασκότ της ομάδας αλλά και ένας από τους συντηρητές του σταδίου «Abe Lenstra», είχε ξεκινήσει να προσφέρει στον σύλλογο από το 1996 ως εθελοντής, μετά έγινε μασκότ και τελικά προήχθη σε μάνατζερ όλων των διαφημιστικών πινακίδων. Μέχρι που, όπως αναφέρθηκε, η Χέρενφεν αποφάσισε να τον απολύσει.

Τώρα, έξι μήνες αργότερα, μπορεί να επιστρέψει στην υπηρεσία: σύμφωνα με τις διατάξεις του περιφερειακού δικαστηρίου, η εταιρεία Χέρενφεν θα πρέπει να τον επαναφέρει στο εργατικό δυναμικό της, δεδομένου ότι η αίτηση που υποβλήθηκε για μονομερή λύση στην εργασιακή τους σχέση, που αμφισβητήθηκε από τον Πάσβερ, απορρίφθηκε. Επιπλέον, ο σύλλογος θα πρέπει να πληρώσει και δικαστικά έξοδα.

Σύμφωνα με αρκετές ολλανδικές εφημερίδες, συμπεριλαμβανομένης της διάσημης «Telegraaf», η Χέρενφεν επέλεξε να απολύσει τον 52χρονο άνδρα καθώς δεν συμμορφώνεται με του κανόνες ασφαλείας που υιοθετήθηκαν για την προστασία της ομάδας από τον κορωνοϊό. Σύμφωνα με την εταιρεία, «είχε προκύψει μια μη βιώσιμη κατάσταση» αφού ο Pasveer δεν εμβολιάστηκε και «δεν αναγνώριζε καν την εξουσία των διευθυντών».

Από την πλευρά του, ο Πασβέρ πάντα διεκδικούσε την καλή του πίστη, μάλιστα έχει επανειλημμένα επιτεθεί στη διοίκηση εξηγώντας ότι «ήθελαν να ξεφορτωθούν εμένα και όλο την παλιά φρουρά του συλλόγου». Στην πραγματικότητα, ο σημερινός διευθύνων σύμβουλος της Χέρενφεν, ανέλαβε τη θέση μόλις το 2019, ένα χρόνο μετά την ένταξή του στην εταιρεία. Ενώ ο Πασβέρ, εργάζεται στον σύλλογο για πολύ περισσότερο τα τελευταία 22 χρόνια!

