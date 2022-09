Βάζει τέλος ο Κορμπεράν (;)

Οι ευρωπαϊκές βραδιές περιλαμβάνουν μεγάλα παιχνίδια και τα κορυφαία στοιχεία, τα πιο ψαγμένα στατιστικά, που θα μπορούσες να φανταστείς, είναι εδώ!

Η καθιερωμένη βόλτα στα ευρωπαϊκά γήπεδα για παιχνίδι σε άλλο επίπεδο.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με ήττα τον όμιλο του Europa League και, τώρα, υποδέχεται τη Φράιμπουργκ, με στόχο να βάλει τέλος στο ιστορικό αρνητικό σερί χωρίς νίκη, που τρέχει στην Ευρώπη (10 ματς). Τα εντός έδρας αποτελέσματα των «ερυθρόλευκων» εναλλάσσονται στα 6 τελευταία παιχνίδια τους στη διοργάνωση. Καλός οιωνός, λοιπόν, με δεδομένο ότι προέρχεται από την ήττα από την Αταλάντα τον περασμένο Φεβρουάριο… Συν ότι η Φράιμπουργκ δεν έχει σκοράρει στα 6 από τα 8 ευρωπαϊκά ματς, που έχει δώσει στην ιστορία της εκτός Γερμανίας. Έφτασε η ώρα για την πρώτη νίκη του Ολυμπιακού;

Όλα τα βλέμματα στη 2η αγωνιστική του Champions League θα είναι στραμμένα στο Μόναχο, όπου η Μπάγερν υποδέχεται την Μπαρτσελόνα στην επιστροφή του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στην Allianz Arena. Οι Βαυαροί έχουν κερδίσει και τα 4 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια, ενώ έχουν χάσει μόλις 2 από τα 11 πιο πρόσφατα στη διοργάνωση. Εντυπωσιακά αυτά τα σερί για τόσο μεγάλα ονόματα, όμως ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι σε 4 αναμετρήσεις για τους ομίλους, η Μπάγερν έχει κάνει το απόλυτο! Βάζουμε στην εξίσωση και το ότι οι γηπεδούχοι έχουν κερδίσει τα 35 από τα 37 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια τους στους ομίλους (τελευταία τους γκέλα το 1-1 με τον Άγιαξ τον Οκτώβριο του 2018), για να δούμε ότι όλα συνηγορούν υπέρ τους.

Βέβαια, υπάρχει ένας παράγοντας που μπορεί να κάνει τη διαφορά. Ο Λεβαντόφσκι έκανε χατ τρικ (ο πρώτος που το καταφέρνει με 3 διαφορετικές ομάδες) στο ντεμπούτο του με την Μπαρτσελόνα στο Champions League και θα αγωνιστεί στο γήπεδο, όπου έχει πετύχει 38 γκολ σε 37 παιχνίδια στη διοργάνωση! Τώρα, θα επιδιώξει να γίνει ο 4ος παίκτης, που σκοράρει για την Μπάγερν, αλλά και εναντίον της στη διοργάνωση μετά τους Έλμπερ, Μακάι και Ποντόλσκι, με στόχο να βάλει τέλος στο σερί των Βαυαρών και να «πληγώσει» την πρώην του ομάδα. Θα τα καταφέρει;

Με ήττα ξεκίνησε η Ίντερ τις φετινές της υποχρεώσεις στο Champions League, αλλά στο εκτός έδρας ματς με την Πλζεν θα επιχειρήσει να πετύχει συνεχόμενες νίκες (κέρδισε στο Λίβερπουλ πέρυσι, αλλά αποκλείστηκε) στη διοργάνωση μακριά από το Μιλάνο για πρώτη φορά μετά τον Οκτώβριο του 2011. Οι «νερατζούρι», μάλιστα, έχασαν και τα 2 πρώτα ματς του ομίλου μόλις 1 φορά στο παρελθόν, τη σεζόν 2006-07. Το ταξίδι στην Τσεχία, πάντως, δεν είναι και τόσο εύκολο, καθώς μαζί με τα προκριματικά η Πλζεν μετράει 8 διαδοχικές νίκες, σκοράροντας 2+ γκολ σε όλες από αυτές. Στις 19 προηγούμενες αναμετρήσεις μπροστά στο κοινό της ηττήθηκε μόλις 1 φορά (με 5-0 από τη Ρεάλ Μαδρίτης το 2018)! Θα επιστρέψει στις νίκες η Ίντερ ή θα κάνουν την έκπληξη οι γηπεδούχοι;

Η Λίβερπουλ γνώρισε τη συντριβή στην πρεμιέρα των ομίλων από τη Νάπολι και υποδέχεται τον Άγιαξ, αρχικά με στόχο να μην ηττηθεί και στις 2 πρώτες αγωνιστικές για πρώτη φορά στην ιστορία της. Οι φιλοξενούμενοι, όμως, μόνο εύκολος αντίπαλος δεν θα είναι, καθώς προέρχονται από 7 σερί νίκες στη διοργάνωση με συνολικά τέρματα 24-5, που είναι το δεύτερο καλύτερο τρέχον. Θα καταφέρει η Λίβερπουλ να αποφύγει την ήττα στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της σεζόν στην Ευρώπη μόλις για 3η φορά από τις 46 προηγούμενες περιπτώσεις (ηττήθηκε το 2007 από τη Μαρσέιγ και το 2012 από την Ουντινέζε);

3 - Liverpool have conceded three goals in a single #UCL first half for the fourth time, whilst Napoli have scored 3+ goals in the first 45 minutes only for the second time in the competition (the first since 2019 against Genk). Perfection.#UCL #NAPLIV pic.twitter.com/az0CICY21E