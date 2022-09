Ισχυρή υποψηφιότητα για το αυτογκόλ της χρονιάς έθεσε ο Ιάπωνας μέσος της Πετρολούλ, Σέτο, ο οποίος στην προσπάθειά του να γυρίσει την μπάλα προς τον τερματοφύλακα, τον «κρέμασε» εκτός περιοχής!

Νέα σεζόν, νέα... βραβεία για τα καλύτερα γκολ, τις κορυφαίες ενέργειες, τα πιο τρελά bloopers. Κι ως προς την τελευταία κατηγορία, ο τίτλος για το αυτογκόλ της χρονιάς στο φινάλε της περιόδου πιθανότατα θα αποδοθεί στον Τακαγιούκι Σέτο της ρουμανικής Πετρολούλ.

Ο Ιάπωνας χαφ κατάφερε να «κρεμάσει» τον τερματοφύλακά του και κατά συνέπεια την... ομάδα του στην έδρα της Χέρμανσταντ (2-1), δίνοντας χάρισμα το προβάδισμα στους γηπεδούχους στην προσπάθειά του να γυρίσει την μπάλα προς την εστία. Και παρά το γεγονός ότι βρισκόταν αρκετά μέτρα εκτός περιοχής, βρήκε την μπάλα με τέτοια δύναμη και με απίστευτη τροχιά εκείνη κατέληξε στο «παραθυράκι» του Βαλτσεάνου, ο οποίος δεν ήξερε από πού του... ήρθε.

Δείτε το απίθανο αυτογκόλ:

Own goal of the year. Watch this! pic.twitter.com/srdCGaSm4J