Απίστευτα σκηνικά σημειώθηκαν πριν αλλά και κατά τη διάρκεια του «αιώνιου» ντέρμπι της Ρουμανίας ανάμεσα σε οπαδούς των Ντιναμό και Στεάουα Βουκουρεστίου. «Καρεκλοπόλεμος», ξύλο και χρήση πυροσβεστήρων, με την αστυνομία να παρεμβάλλεται στα επεισόδια.

Τι κι αν παίζουν στη β' κατηγορία; Το ντέρμπι μεταξύ Ντιναμό και Στεάουα Βουκουρεστίου παραμένει ένα από τα πλέον επεισοδιακά στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τη φήμη τους, με τους ultras να πρωταγωνιστούν σε άγρια επεισόδια με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Πριν αλλά και κατά τη διάρκεια του ματς (2-1 υπέρ της Στεάουα), «στρατιές» οπαδών των δύο ομάδων έξω από τις θύρες της «Arena Nationala», με καρεκλοπόλεμο και επίθεση με πυροσβεστήρες προς τις αστυνομικές δυνάμεις που προσπάθησαν να αποδυναμιτίσουν το κλίμα.

Τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media κόβουν την ανάσα.

The havoc in the stands at Dinamo vs Steaua last night. Surreal confrontation on a football stadium. pic.twitter.com/o3LSsmCcnK