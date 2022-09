Ο Τσάβι εκθρονίζει τον Ζιντάν!

Τα πιο ψαγμένα στοιχεία, τα ρεκόρ που έρχονται και τα καλύτερα στατιστικά για την αγωνιστική που έρχεται στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα είναι εδώ!

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε με μία… βόλτα στα γήπεδα των κορυφαίων πρωταθλημάτων, για παιχνίδι σε άλλο επίπεδο.

Η Μπαρτσελόνα δείχνει να έχει βρει για τα καλά ρυθμό και με τον Τσάβι στον πάγκο εντυπωσιάζει ακόμα περισσότερο εκτός έδρας. Στα 16 παιχνίδια υπό τις οδηγίες του μακριά από το Camp Nou στη LaLiga οι «μπλαουγκράνα» δεν έχουν ηττηθεί ούτε μία φορά! Με αυτή την επίδοση ο Τσάβι έχει ισοφαρίσει το ρεκόρ στην ιστορία του πρωταθλήματος, που ανήκει στον Ζινεντίν Ζιντάν από το 2016 με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Τώρα, έρχεται η έξοδος στην Κάντιθ, με στόχο όχι μόνο να γράψει ιστορία ο Καταλανός προπονητής, αλλά και να συνεχιστεί το εξαιρετικό ξεκίνημα στη σεζόν, που είναι το καλύτερο από το 2014 για την Μπαρτσελόνα. Θα κερδίσουν ακόμα ένα παιχνίδι οι φιλοξενούμενοι;

Η τακτική του Αλέγκρι στη Γιουβέντους είναι γνωστή: ένα γκολ όσο πιο νωρίς γίνεται και στη συνέχεια… συντήρηση! Δεν λειτουργεί, πλέον, τις περισσότερες φορές, φυσικά, όμως ένα από τους στόχους επιτυγχάνεται. Οι «μπιανκονέρι» έχουν σκοράρει στο πρώτο 10λεπτο και στα 3 τελευταία τους ματς στη Serie A και ποτέ στην ιστορία τους αυτό το σερί δεν έχει φτάσει στα 4. Τώρα, θα υποδεχθούν τη Σαλερνιτάνα και μπορούν να ποντάρουν και στον εκπληκτικό Βλάχοβιτς για τη νίκη. Ο Σέρβος επιθετικός έχει τη δυνατότητα να γίνει μόλις ο 4ος παίκτης στην ιστορία της, που θα σκοράρει για 5 συνεχόμενα εντός έδρας ματς (από τότε που η νίκη δίνει 3 βαθμούς) μετά τους Ντελ Πιέρο, Τρεζεγκέ και Κριστιάνο Ρονάλντο.

4 - Dusan #Vlahovic is the fourth Juventus player able to score a goal from direct free-kick shot in 2 Serie A apps in a row since 2004/05, since Opta collected this kind of data (before him, Pjanic, Pirlo and Del Piero). Compass.#JuveSpezia pic.twitter.com/mwF6ppwczx