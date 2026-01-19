Η αντίδραση του Φερμίν Λόπεθ στο ακυρωθέν γκολ του Λαμίν Γιαμάλ (pic)

Τόσο ο προπονητής όσο και οι παίκτες της Μπαρτσελόνα είχαν παράπονα για την διαιτησία του χθεσινού αγώνα, με τον Φερμίν Λόπεθ να αντιδρά στο ακυρωθέν γκολ του Λαμίν Γιαμάλ.

Η Μπαρτσελόνα ταξίδεψε χθες (18/01) στην χώρα των Βάσκων για να αντιμετωπίσει την Ρεάλ Σοσιεδάδ στα πλαίσια της 20ης αγωνιστικής της La Liga, με τους γηπεδούχους να επικρατούν με 2-1 και να «χαρίζουν» την πρώτη ήττα στους φιλοξενούμενους για το πρωτάθλημα μετά από σερί 14 σερί νίκες.

Πάντως τόσο οι παίκτες των «Μπλαουγκράνα», όσο και ο Χάνσι Φλικ δεν έμειναν ικανοποιημένοι με την διαιτητική απόδοση του Χεσούς Χιλ Μανθάνο, αλλά και του VAR, καθώς είδαν τρία γκολ τους να ακυρώνονται, με εκείνο του Λαμίν Γιαμάλ να είναι αυτό που πυροδότησε τη μεγαλύτερη διαμάχη.

Η απόφαση ήταν εξαιρετικά αμφίρροπη. Μάλιστα, ορισμένοι παρατηρητές δεν είδαν καν παράβαση οφσάιντ στην επανάληψη, όταν χαράχτηκαν οι γραμμές, αλλά παρά ταύτα, ο διαιτητής επέμεινε στην απόφαση του και ακύρωσε το γκολ.

Ο Φρένκι ντε Γιονγκ παραπονέθηκε για τον διαιτητή στο τέλος της αναμέτρησης σημειώνοντας πως: «Είναι απίστευτο αυτό που μας έκανε σήμερα ο διαιτητής. Είμαι ο αρχηγός και έπρεπε να με αφήσει να του μιλήσω. Αντ΄αυτού με κοίταζε σαν να είναι ανώτερος από εμένα».

Από την άλλη, ο Φερμίν Λόπεθ αποφάσισε να εκφράσει την αγανάκτηση του, μέσω μιας ανάρτησης στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Αναλυτικότερα ο νεαρός Ισπανός δημοσίευσε το στιγμιότυπο που δείχνει τις γραμμές του offside, συνοδευόμενο από αρκετά emojis γέλιου, θέλοντας να δείξει πως ο λόγος για τον οποίο ακυρώθηκε το γκολ ήταν, τουλάχιστον, αστείος.

Αυτή μάλιστα δεν ήταν η πρώτη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο σε αυτό το γήπεδο. Την περασμένη σεζόν, ο ίδιος διαιτητής είχε ακυρώσει ξανά ένα εξαιρετικά αμφιλεγόμενο γκολ του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, με τους γηπεδούχους να επικρατούν και πάλι, αλλα με 1-0. Ο ίδιος ο Φλικ στην συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, αναφέρθηκε σε αυτά τα δύο περιστατικά λέγοντας ειρωνικά για τον διαιτητή: «Μπράβο, καλή δουλειά».

Το αμφιλεγόμενο αυτό περιστατικό σημειώθηκε στο 28ο λεπτό, όταν κατά την διάρκεια της συνεχιζόμενης πίεσης που ασκούσαν οι φιλοξενούμενοι εντός της μικρής περιοχής της Σοσιεδάδ, μια σειρά από επιθέσεις έληξε με τον Λαμίν Γιαμάλ να δέχεται μία πάσα και να νικά τον αντίπαλο τερματοφύλακα για να σκοράρει.

Ωστόσο, μετά από μια ανασκόπηση στην αίθουσα VAR που κράτησε αρκετή ώρα και μια όχι τόσο πειστική εξήγηση που έδωσε ο Μανθάνο στους αρχηγούς, το γκολ ακυρώθηκε ως offside και η φάση χαρακτηρίστηκε ως μη γενόμενη.

Η απόφαση αυτή προκάλεσε σημαντική σύγχυση, καθώς οι τηλεοπτικές επαναλήψεις και οι εικόνες που προβλήθηκαν στη συνέχεια από το VAR, δεν ήταν καθόλου πειστικές, όπως επεσήμανε και ο αμυντικός των Καταλανών, Έρικ Γκαρσία.

«Δεν βρίσκομαι στην αίθουσα VAR, αλλά η εικόνα που μας δείχνουν για το οφσάιντ είναι...τι να πω. Πρέπει να συνεχίσουμε, δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Ξέρουμε πώς είναι τα πράγματα. Ο Φλικ το τονίζει πολύ και ξέρουμε ότι ακόμα κι αν οι αποφάσεις δεν είναι υπέρ μας, πρέπει να επιμείνουμε στο παιχνίδι μας. Και παρόλα αυτά, παίξαμε καλά, με αρκετές ευκαιρίες για να κερδίσουμε τον αγώνα, αλλά...».