Ο Ταξιάρχης Φούντας ανησύχησε άπαντες στο ματς της DC United με την Ατλάντα μετά το χτύπημα στο κεφάλι, αποχώρησε αναγκαστικά από το ματς και θα χάσει τα επόμενα δυο παιχνίδια της ομάδας του.

Ο Έλληνας επιθετικός χτύπησε σε σύγκρουση με το γόνατο αντίπαλου του, έπεσε άσχημα στο έδαφος και αμέσως προκλήθηκε έντονη ανησυχία για την κατάστασή του. Κατάφερε να σηκωθεί και φυσικά αντικαταστάθηκε αμέσως στο 30ο λεπτό, με τον Γουέιν Ρούνεϊ να είναι έξαλλος με τον ρέφερι που δεν παρατήρησε τη συγκεκριμένη φάση.

Όπως ανέφερε ο θρύλος της Γιουνάιτεντ και νυν τεχνικός της DC United μετά την ήττα (3-2) από την Ατλάντα, ο «Τάξι» έχει μπει στο πρωτόκολλο για τη διάσειση στο κεφάλι και λογικά θα χάσει τα επόμενα δυο παιχνίδια με τις New York City και Colorado Rapids.

Arm in arm. We go together.#DCU || #VamosUnited pic.twitter.com/mBqUzrb2Ve