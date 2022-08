Το ουκρανικό πρωτάθλημα επιστρέφει με αυστηρά μέτρα ασφαλείας και χωρίς την παρουσία φιλάθλων!

Υπό την απειλή ρωσικών επιθέσεων σε έναν πόλεμο που σταμάτησε όλο το ποδόσφαιρο στην Ουκρανία, μια νέα σεζόν ξεκινά την Τρίτη (23/8) στο Κίεβο με στόχο να αποκατασταθεί μια αίσθηση ομαλότητας στη χώρα των περίπου 44 εκατομμυρίων.

Το κομψό Ολυμπιακό Στάδιο έχει διοργανώσει τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς αγώνες ποδοσφαίρου την τελευταία δεκαετία, αν και ίσως κανένας δεν είναι τόσο συγκλονιστικός όσο η εναρκτήρια συνάντηση της Σαχτάρ Ντόνετσκ και της Μέταλιστ 1925 από το Χάρκοβο — ομάδες από πόλεις κοντά στη Ρωσία που παλεύουν για την ίδια τους την ύπαρξη.

Δεν θα επιτραπεί η είσοδος σε οπαδούς στο γήπεδο χωρητικότητας 65.000 ατόμων για το εναρκτήριο παιχνίδι και οι παίκτες πρέπει να οδηγηθούν εσπευσμένα σε καταφύγια -που έχουν κατασκευαστεί περίπου 500 μέτρα μακριά από κάθε γήπεδο- εάν ηχήσουν οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής. Όμως στην πολύπαθη Ουκρανία οι μπάλες θα ξεκινήσουν να κυλούν και πάλι στο χορτάρι.

«Έχουμε κανόνες σε περίπτωση συναγερμού και πρέπει να πάμε σε υπόγεια καταφύγια», είπε ο αρχηγός της Σαχτάρ Τάρας Στεπανένκο τη Δευτέρα σε τηλεφωνική συνέντευξη στο AP. «Αλλά πιστεύω ότι οι ομάδες, οι παίκτες θα είναι περήφανοι για αυτό το γεγονός. Είμαστε έτοιμοι, είμαστε δυνατοί και πιστεύω ότι θα δείξουμε σε όλο τον κόσμο τη ζωή της Ουκρανίας και τη θέληση να κερδίσουμε», είπε ο βετεράνος της εθνικής ομάδας.

Η ουκρανική Πρέμιερ Λιγκ επιστρέφει με τις ευλογίες των ηγετών του έθνους και σε μια εβδομάδα γεμάτη νόημα. Η Τρίτη είναι η ημέρα της εθνικής σημαίας της Ουκρανίας και η Τετάρτη - 24 Αυγούστου - είναι ο εορτασμός της ανεξαρτησίας από τον έλεγχο από τη Μόσχα που κήρυξε η δημοκρατία της πρώην Σοβιετικής Ένωσης το 1991.

«Μίλησα με τον πρόεδρό μας, Ζελίνσκι, για το πόσο σημαντικό είναι να αποσπά την προσοχή το ποδόσφαιρο», είπε ο πρόεδρος της Ουκρανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου Αντρίι Πάβελκο τον Ιούνιο σχετικά με τη δέσμευση για επανεκκίνηση. «Μιλήσαμε για το πώς θα ήταν δυνατό το ποδόσφαιρο να μας βοηθήσει να σκεφτούμε το μέλλον».

Στη χώρα δεν έχει διεξαχθεί κανένας ποδοσφαιρικός αγώνας από τα μέσα Δεκεμβρίου, όταν το πρωτάθλημα σταμάτησε για μια προγραμματισμένη διακοπή. Οι αγώνες επρόκειτο να επαναληφθούν στις 25 Φεβρουαρίου, όμως προηγήθηκε η ρωσική στρατιωτική εισβολή.

Το πρωτάθλημα των 16 ομάδων ξαναρχίζει χωρίς την Ντέσνα Τσερνίχιβ και τη Μαριούπολη, ομάδες από πόλεις που έχουν υποστεί βάναυση καταστροφή.

Όλα τα παιχνίδια θα παίζονται μέσα και γύρω από το Κίεβο και δυτικότερα και θα προβάλλονται στο εσωτερικό, στο εξωτερικό και στο YouTube, σε συμφωνία με τον ραδιοτηλεοπτικό φορέα Setanta που συμφωνήθηκε την περασμένη εβδομάδα.

Η συνολική αξία των περίπου 15 εκατομμυρίων ευρώ για τρία χρόνια είναι μικρότερη από αυτή που θα κερδίσουν ορισμένοι κορυφαίοι παίκτες της αγγλικής Premier League αυτή τη σεζόν.

The Ukrainian League Championship resumes today! 🇺🇦



ALL the matches will be played in Ukraine, but without any fans. In the event of an air raid over the stadiums, the players, coaches and staff present head straight to a bomb shelter.



Strength to them. 🫡 pic.twitter.com/xYNU84LYwR