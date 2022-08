Crazy Stats: Ο «δήμιος» της Γιουνάιτεντ & τα ιστορικά (αρνητικά) ρεκόρ!

Μεγάλα παιχνίδια σε όλη την Ευρώπη και τα πιο ενδιαφέροντα στατιστικά και στοιχεία βρίσκονται εδώ!

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε… κατάθλιψη

Από το κακό στο χειρότερο πηγαίνει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που έχασε και τα 2 πρώτα ματς της σεζόν στην Premier League. Τα πράγματα, βέβαια, μπορούν να γίνουν και χειρότερα, καθώς επόμενος αντίπαλος είναι η Λίβερπουλ. Μόλις 3 φορές στην ιστορία τους οι «κόκκινοι διάβολοι» έχασαν και τα 3 παιχνίδια στο ξεκίνημα, με την τελευταία να έρχεται το 1986… Το αρνητικό ρεκόρ, όμως, που κυνηγά ο Έρικ Τεν Χαγκ είναι ακόμα χειρότερο, καθώς ο μοναδικός άλλος προπονητής της Γιουνάιτεντ, που έχασε τα 3 πρώτα του ματς στον πάγκο ήταν ο Τζον Τσάπμαν το 1921!

Το ντέρμπι έρχεται, λοιπόν, σε κακή στιγμή, με την Λίβερπουλ να ψάχνει την 4η συνεχόμενη νίκη της στο ζευγάρι, κάτι που έχει να κάνει από τον Γενάρη του 2002. Να κερδίσει 3 σερί ματς στο Old Trafford, μάλιστα, για το πρωτάθλημα είναι κάτι που δεν έχει κάνει ποτέ! Η τελευταία της ήττα από τη Γιουνάιτεντ ήρθε τον Μάρτιο του 2018. Βέβαια, έχει δυσκολευτεί στο ξεκίνημα και η ομάδα του Κλοπ, που θα επιχειρήσει να μην επαναλάβει την επίδοση του 2012, όταν δεν κέρδισε σε καμία από τις 3 πρώτες αγωνιστικές. Θα τα καταφέρει, φέρνοντας τους «κόκκινους διάβολους» πιο κοντά σε περισσότερα αρνητικά ρεκόρ;

1992 - Manchester United are set to finish a day bottom of the Premier League table for the first time since August 21st 1992. Anniversary. #PL30 pic.twitter.com/Z2GBJOLbnV — OptaJoe (@OptaJoe) August 13, 2022

Τα γκολ της Σίτι και τα g/g της Λέστερ

Η Νιούκαστλ μπορεί να έχει ενισχυθεί, αλλά κόντρα στην Μάντσεστερ Σίτι τα πράγματα δεν δείχνουν ποτέ καλά. Οι «καρακάξες» έχουν κερδίσει μόλις 1 από τα 29 τελευταία ματς στο ζευγάρι για την Premier League, ενώ μετράνε 5 σερί ήττες και στις 3 πιο πρόσφατες από αυτές δέχθηκαν από τουλάχιστον 4 τέρματα. Το σερί σκοραρίσματος των «πολιτών» επί της Νιούκαστλ έχει φτάσει στα 27 παιχνίδια και αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία του πρωταθλήματος. Θα δούμε και πάλι… φεστιβάλ τερμάτων από την ομάδα του Γκουαρδιόλα;

1929 - Manchester City finished yesterday in first place in the Premier League, while Manchester United ended the day bottom. It was the first time since November 29th 1929 that the two clubs ended a day top and bottom of the top-flight in that order. Masterplan. pic.twitter.com/DzXFD63lBm — OptaJoe (@OptaJoe) August 14, 2022

Από τη στιγμή που ο Μπρένταν Ρότζερς έκατσε για πρώτη φορά στον πάγκο της Λέστερ τον Μάρτιο του 2019, στα παιχνίδια της ομάδας του έχουν σημειωθεί τα περισσότερα g/g στην Premier League. Ούτε λίγο ούτε πολύ, σε 74 περιπτώσεις βρήκαν δίχτυα και οι δύο ομάδες. Επόμενος αντίπαλος είναι η Σαουθάμπτον. Και οι δύο έχουν ήδη δεχθεί 6 γκολ φέτος, τα περισσότερα στην κατηγορία, και οι δύο είχαν ήττες, στις οποίες δέχθηκαν 4+ τέρματα, ενώ και οι δύο είχαν ένα παιχνίδι, που έληξε ισόπαλο 2-2… Θα συνεχιστεί το σερί των g/g για τις «αλεπούδες»;

Τελευταία φορά το 2004 η Άρσεναλ

Πόσα χρόνια μπορεί να έχουν περάσει από τότε που η Άρσεναλ ξεκίνησε με 3 νίκες στην Premier League; «Πάρα πολλά» είναι η απάντηση, καθώς οι «κανονιέρηδες» του Αρτέτα ψάχνουν το «3 στα 3» για πρώτη φορά μετά το 2004. Εξαιρετικές οι εμφανίσεις τους στα 2 πρώτα ματς της σεζόν, με την Μπόρνμουθ να αποτελεί το επόμενο εμπόδιο. Από το 1993 έχουν να ξεκινήσουν, μάλιστα, χωρίς να δεχθούν γκολ στις 2 πρώτες τους εξόδους. Θα τα καταφέρουν;

Από τη στιγμή που η Κρίσταλ Πάλας επέστρεψε στην Premier League το 2013, τα 9 από τα 10 γκολ που έχει πετύχει επί της Άστον Βίλα έχουν έρθει στα 20 τελευταία λεπτά των αγώνων! Θα σκοράρουν και πάλι στο φινάλε οι «αετοί» στο φετινό μεταξύ τους παιχνίδι;

Το αντίθετο συμβαίνει, πάντως, στις αναμετρήσεις της Μπόχουμ και της Μπάγερν. Είναι οι μοναδικές ομάδες φέτος στην Bundesliga, που έχουν πετύχει από 2 γκολ στα πρώτα 15 λεπτά των αγώνων τους. Θα δούμε και πάλι να παραβιάζεται τόσο γρήγορα μία από τις δύο εστίες;

Σαλάχ, ο «δήμιος» της Γιουνάιτεντ

Αν υπάρχει ένας παίκτης, τον οποίο… τρέμουν οι «κόκκινοι διάβολοι», τότε αυτός είναι ο Μοχάμεντ Σαλάχ. Ο Αιγύπτιος έχει σκοράρει 8 γκολ στα 4 τελευταία ματς κόντρα στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ τα 6 από αυτά έχουν σημειωθεί στο Old Trafford! Στο τελευταίο του ματς εκεί έκανε χατ τρικ και τώρα έχει την ευκαιρία να γίνει ο πρώτος στην ιστορία, που σκοράρει διπλάσιο αριθμό τερμάτων στο ζευγάρι. Θα τα καταφέρει;

Mo Salah shredding Man Utd on the counter ⚡pic.twitter.com/8IHhFiBFec — GOAL (@goal) August 4, 2020

Κορυφαία σερί σε όλη την Ευρώπη

Η Ρεάλ Μαδρίτης ξεκίνησε με νίκη τη σεζόν και τώρα δοκιμάζεται στην έδρα της Θέλτα. Μπορεί το ματς να δείχνει δύσκολο, αλλά οι «μερένγκες» τρέχουν αήττητο σερί 16 αγώνων στο ζευγάρι, με 14 νίκες! Οι επιδόσεις τους, μάλιστα, είναι εντυπωσιακές και εκτός έδρας, καθώς έχουν κερδίσει στις 13 από τις 15 προηγούμενες επισκέψεις τους στο Balaidos. Θα διευρύνουν το σερί τους;

Μόλις 2 νίκες έχει πετύχει η Λιλ επί της Παρί Σεν Ζερμέν στα 20 προηγούμενα παιχνίδια τους στην Ligue 1 και το εντυπωσιακό είναι ότι αμφότερες έχουν έρθει με τον Κριστόφ Γκαλτιέ, νυν τεχνικό των Παριζιάνων, στον πάγκο. Θα βρουν… αγριεμένους τους γηπεδούχους, που παρά τις κόντρες του Εμπαπέ με τον Νεϊμάρ, έχουν ξεκινήσει, σκοράροντας τουλάχιστον 5 φορές στα παιχνίδια τους. Αν βάλουμε και την περσινή 5άρα στο φινάλε, τότε φτάνουμε στις 3 συνεχόμενες, κάτι που έχει κάνει μόνο η Ρεμς το 1952. Αυτό το σερί δεν έχει φτάσει ποτέ στα 4 παιχνίδια. Ήρθε η ώρα;

5 - Paris are the first team to score at least five goals in each of their first two games of a Ligue 1 season (5-0 v Clermont and 5-2 v Montpellier) since Reims in 1961-62. Kingdom. #PSGMHSC pic.twitter.com/bJq7LsvTkB — OptaJean (@OptaJean) August 13, 2022

Το αήττητο σερί της Μπαρτσελόνα με αντίπαλο τη Σοσιεδάδ έχει φτάσει στα 12 παιχνίδια, από τα οποία έχει κερδίσει τα 10. Αυτή η επίδοση είναι και η κορυφαία της στην ιστορία του ζευγαριού μετά το 1960 (17 παιχνίδια χωρίς ήττα). Οι «μπλαουγκράνα», που έχουν ενισχυθεί με πολλές μεταγραφές, ξεκίνησαν με ισοπαλία τη σεζόν και τώρα θα ψάξουν την πρώτη τους νίκη. Αν τα καταφέρουν, τότε θα είναι η 3η συνεχόμενη στην έδρα της Σοσιεδάδ, κάτι που έχει να συμβεί από το 1955. Παράλληλα, θα βάλουν τέλος και στο αρνητικό σερί των 3 αγώνων χωρίς νίκη και γκολ στην La Liga, αποφεύγοντας να σπάσουν τη χειρότερη επίδοση στην ιστορία του συλλόγου…

Η Γιουβέντους έχει σημειώσει 6 συνεχόμενες νίκες επί της Σαμπντόρια και χρειάζεται άλλη μία, για να κάνει νέο ρεκόρ στις μεταξύ τους αναμετρήσεις για το πρωτάθλημα. Στη Γένοβα, μάλιστα, οι «μπιανκονέρι» σκοράρουν 2+ γκολ και στις 3 τελευταίες εξόδους τους, κάτι που έχει να συμβεί από το 1977, όταν το σερί σταμάτησε στα 4 παιχνίδια. Θα σπάσει τα ρεκόρ η Γιούβε;

Ο Ζοσέ των ρεκόρ και Μίλαν του… 1996

Από την εποχή που η νίκη δίνει 3 βαθμούς (1994-94) μόλις 2 προπονητές έχουν ξεκινήσει με 2 νίκες τη σεζόν με τη Ρόμα για 2 συνεχόμενες χρονιές: ο Λουτσιάνο Σπαλέτι (2006 και 2007) και ο Ρούντι Γκαρσία (2013 και 2014). Τώρα, ο Ζοσέ Μουρίνιο θα επιχειρήσει να γίνει ο τρίτος που το καταφέρνει στο ματς με την Κρεμονέζε. Ο Πορτογάλος είναι έτοιμος να το κάνει.

Η Μίλαν ήταν εντυπωσιακή επιθετικά στην πρεμιέρα, αλλά το παιχνίδι με την Αταλάντα θα είναι σίγουρα πιο δύσκολο. Οι «ροσονέρι», όμως, τρέχουν νικηφόρο σερί 3 αγώνων στο ζευγάρι και η τελευταία φορά που το έφτασαν στους 4 ήταν το 1996. Η Μίλαν, μάλιστα, έχει κερδίσει και τα 2 πρώτα ματς της σεζόν με τον Πιόλι στον πάγκο (το 2020 και το 2021), ενώ συνολικά προέρχεται από 7 συνεχόμενες νίκες στη Serie A, επίδοση που είναι η κορυφαία από το 2006, όταν ο Αντσελότι καθόταν στον πάγκο τους (9). Θα πλησιάσουν εκείνο το σερί;

4 - AC Milan have scored at least 4 goals in the debut Serie A match of their season for the first time since August 2010 vs Lecce. This is only the second time for the Rossoneri in the current Century. Heat.#MilanUdinese pic.twitter.com/li1D4cLCUD — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) August 13, 2022

Ξέχασαν πώς είναι να μην δέχεσαι γκολ

Η Στουτγκάρδη έχει δεχθεί γκολ σε κάθε ένα από τα 22 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της για την Bundesliga, επίδοση που κάθε φορά που διευρύνεται αποτελεί και νέο αρνητικό ρεκόρ συλλόγου. Πλησιάζει, μάλιστα, να γίνει και ρεκόρ πρωταθλήματος, καθώς η Έσεν είναι εκείνη που το κατέχει με 26 παιχνίδια. Τώρα, οι Σουηβοί έχουν το δύσκολο ματς με τη Φράιμπουργκ να έρχεται…

