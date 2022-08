Θερμή ήταν η υποδοχή που επιφύλαξαν στον Κάρλος Τέβες τόσο οι φίλαθλοι όσο και η διοίκηση της Μπόκα Τζούνιορς τιμώντας τον για την προσφορά του στην ομάδα.

Ο «Καρλίτος» επέστρεψε σήμερα τα ξημερώματα στο αγαπημένο του «Μπομπονέρα» ως αντίπαλος, αφού η Ροζάριο Σεντράλ την οποία προπονεί αντιμετώπισε την μεγάλη του αγάπη, Μπόκα Τζούνιορς.

Ήταν αναμενόμενο τι θα συνέβαινε από τον κόσμο για την επιστροφή του Κάρλος Τέβες αφού ήδη υπάρχει «στοιχεία» από τις προηγούμενες, όταν μερικοί φίλαθλοι της ομάδας γέμισαν με γκράφιτι αφιερωμένα σε κείνον τον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου.

Όταν μπήκε στο γήπεδο ο Αργεντινός εμφανίστηκε ένα μήνυμα στις οθόνες που έγραφε «Καλωσόρισες σπίτι σου Καρλίτος» ενώ η διοίκηση της ομάδας χάρισε στον «Απάτσε» ένα αναμνηστικό κάδρο και μία φανέλα με το όνομά του πάνω, το Νο.10 και στο κέντρο έγραφε: «Καλωσόρισες στο σπίτι σου, Καρλίτος».

Υπενθυμίζουμε πως ο Κάρλος Τέβες αγωνίστηκε στην Μπόκα Τζούνιορς σε τρεις περιόδους (1996-2005, 2015-2017 και 2018-2021).

Boca Juniors legend Carlos Tevez was shown love before the match against Rosario Central, where Carlos Tevez is the manager. 💙 💛 pic.twitter.com/fLRNhy5zyG