Ο Βόλος ολοκλήρωσε την απόκτηση του 25χρονου Βενεζουελάνου διεθνή επιθετικού Ζαν Κάρλος Ουρτάδο.

Ενίσχυση στην επίθεση για τον Βόλο, ο οποίος ήταν μια ανάσα από τον Ζαν Κάρλος Ουρτάδο, με τους κυανέρυθρους να ολοκληρώνουν την απόκτησή του.

Ο 25χρονος Βενεζουελάνος επιθετικός, που είναι 13 φορές διεθνής με την Εθνική ομάδα της χώρας του, υπέγραψε για 2,5 χρόνια με τους «κυανέρυθρους».

Ο Ουρτάδο αγωνιζόταν μέχρι πρόσφατα στην Αργεντινή με τη φανέλα της Χιμνάσια Λα Πλάτα, όπου κατέγραψε 43 συμμετοχές, σημειώνοντας 5 γκολ και μοιράζοντας 2 ασίστ.

Στο παρελθόν φόρεσε και τη φανέλα της Μπόκα Τζούνιορς σε 18 αγώνες, με απολογισμό 2 γκολ και 1 ασίστ, με τον αργεντίνικο σύλλογο να έχει επενδύσει πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του.

Η ανακοίνωση του Βόλου

«H ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την απόκτηση του 25χρονου επιθετικού από την Βενεζουέλα Jan Carlos Hurtado

Ο Jan Carlos Hurtado αφού πέρασε τα απαραίτητα ιατρικά και εργομετρικά τεστ, υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον Βόλο διάρκειας 2,5 χρόνων και ενσωματώθηκε ήδη με την υπόλοιπη ομάδα.

Ο Jan Carlos Hurtado αγωνιζόταν στην Χιμνάσια Λα Πλάτα απ’ όπου και έμεινε ελεύθερος, ενώ στο παρελθόν μεταξύ άλλων έχει φορέσει τη φανέλα των Μπόκα Τζούνιορς και Ρεντ Μπουλς Μπραγκαντίνο.

Ο Jan Carlos Hurtado συνολικά έχει 79 συμμετοχές (8 γκολ) στην Α’ κατηγορία της Βραζιλίας με την Μπραγκαντίνο, 43 συμμετοχές (5 γκολ) με την Χιμνάσια Λα Πλάτα και 18 συμμετοχές (2 γκολ) με τη φανέλα της Μπόκα Τζούνιορς.

Επίσης, έχει αγωνιστεί 13 φορές στην Εθνική Βενεζουέλας.

H ΠΑΕ Βόλος καλωσορίζει στην οικογένεια της τον Jan Carlos Hurtado».