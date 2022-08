Η Σπάρτα Ρότερνταμ σκόραρε το πιο γρήγορο γκολ της ιστορίας της Eredivisie κόντρα στην Άλκμααρ. Έδωσε τη λύση με γκολ και ασίστ ο «καυτός» Βαγγέλης Παυλίδης.

Ένα ιστορικό γκολ πέτυχε η Σπάρτα Ρότερνταμ κόντρα στην Άλκμααρ. Στα οκτώ δευτερόλεπτα του ματς ο Φαν Κρουιχ έφυγε στην πλάτη της άμυνας, πέρασε τον τερματοφύλακα και άνοιξε το σκορ. Πρόκειται για το πιο γρήγορο γκολ στην ιστορία της Eredivisie, μαζί με αυτό που είχε πετύχει ο Κος Βασλάντερ το 1982, σε μια αναμέτρηση της Μπρέντα με την Τσβόλε.

0:08 - @SpartaRotterdam's Vito van Crooij has just scored the joint-fastest goal ever in an Eredivisie game, 8 seconds after kick-off. On 20 March 1982, Koos Waslander also scored after 8 seconds, for NAC Breda against PEC Zwolle. History. pic.twitter.com/VTjIiaqaRd