Ο Έντισον Καβάνι είπε όχι στη δελεαστική πρόταση της Μπόκα Τζούνιορς για οικογενειακούς λόγους και περιμένει πρόταση από ευρωπαϊκό σύλλογο, έχοντας ως προτεραιότητα τη La Liga.

H Μπόκα Τζούνιορς πίεσε ασφυκτικά τον Έντισον Καβάνι και του έκανε μια δελεαστική πρόταση για να τον πείσει να μετακομίσει στην Αργεντινή, όμως η μεταγραφή δεν θα προχωρήσει. Ο Ουρουγουανός φορ, που έμεινε ελεύθερος από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απέρριψε την πρόταση επικαλούμενος οικογενειακούς λόγους.

Ο «Ματαντόρ» επιθυμεί να συνεχίσει σε ευρωπαϊκό σύλλογο και έχει ως προτεραιότητα τη La Liga με τη Βιγιαρεάλ και τη Βαλένθια του Τζέναρο Γκατούζο να ενδιαφέρονται. Την προηγούμενη σεζόν ο Καβάνι μέτρησε 20 συμμετοχές με τους Κόκκινους Διαβόλους με δυο γκολ και μια ασίστ σε περίπου 900 αγωνιστικά λεπτά.

