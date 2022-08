Αν και βρέθηκε από δεξιά, ο τρόπος με τον οποίο ο Μπέιλ κουβάλησε τη μπάλα, πάτησε περιοχή και κατάφερε να σκοράρει για δεύτερη φορά στη θητεία του στην LA FC θυμίζοντας κάτι... από τα νιάτα του.

Ο Ουαλός σούπερ σταρ της ομάδας του Λ.Α. Ήταν εκείνος που σκόραρε για το τελικό 4-1 απέναντι στην Real Salt Lake, εκεί όπου ο Κιελίνι είχε το blooper της αναμέτρησης με τον τρόπο που σταμάτησε αντεπίθεση παίζοντας... βόλεϊ.

Στο 87' και έχοντας βρεθεί από δεξιά, προσπάθησε να διατηρήσει τον έλεγχο της μπάλας με το σπριντ – αν και σε αρκετά πιο αργό τέμπο από προηγούμενα χρόνια – έκοψε εσωτερικά καταφέρνοντας να προσπεράσει τον αμυνόμενο και με τη μπάλα στο αριστερό διαμόρφωσε το αποτέλεσμα.

Decent goal from Gareth Bale for #LAFC last night / this morning 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿⚽ pic.twitter.com/hzoi7VKRcI