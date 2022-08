Είναι από αυτά τα έργα που σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν επιτυχημένα, με τη νέα προτομή του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα στην Ισπανία να μην ενθουσιάζει κανέναν...

Ο καλλιτέχνης που το δημιούργησε ονομάζεται Ράφα Φέρι και η παρουσίαση έγινε στην L'Alcudia.

Με παρουσία του προέδρου της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Αργεντινής, Κλαούντιο Τάπια και με τον νυν προπονητή του τμήματος κ-20 της «αλμπισελέστε», Χαβιέρ Μασεράνο, η νέα προτομή του «Θεού» αποκαλύφθηκε στον κόσμο.

Αυτό έγινε στο πλαίσιο τουρνουά νεαρών ηλικιών στο πνεύμα της ένωσης των ποδοσφαιρικών δεσμών της Ισπανίας με την Αργεντινή...

A Diego Maradona bust, designed by local artist Rafa Ferri, has been unveiled 🎨 pic.twitter.com/C4KkFBrcab