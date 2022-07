Ένα χρόνο και ούτε άντεξε ο Μπράιαν Μπρόμπεϊ μακριά από τον Άγιαξ, με την ομάδα του Άμστερνσταμ να ανακοινώνει την επιστροφή του.

Ο 20χρονος Ολλανδός επιθετικός έφυγε πέρυσι ως ελεύθερος από τον Άγιαξ και πήγε στην Λειψία. Ωστόσο δεν βρήκε τον χρόνο συμμετοχής που περίμενε στην γερμανική ομάδα κι έτσι τον Γενάρη επέστρεψε δανεικός στην ομάδα της καρδιάς του. Η κοινή επιθυμία των δύο πλευρών να συνεχίσουν την συνεργασία τους «ανάγκασε» τον «αίαντα» να πληρώσει 16,35 εκατ. ευρώ (με μπόνους ίσως φτάσουν και τα 19,35 εκατ.) για να τον ντύσει πάλι στα ερυθρόλευκα.

Ο Μπράιαν Μπρόμπεϊ υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με τον Άγιαξ. Αυτή η τρίτη και τελευταία μεταγραφή από το τριπλό «χτύπημα» που ετοίμαζαν οι Ολλανδοί.

Welcome back to your club ♥️