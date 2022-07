Η Βεατρίκη Σαρρή συνεχίζει την πορεία της στα γήπεδα της Αγγλίας, αφού ολοκλήρωσε επισήμως την μετακίνησή της στην Μπράιτον.

Η 24χρονη Ελληνίδα, που αγωνίζεται ως επιθετικός μέσος, υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας με την αγγλική ομάδα. Την περασμένη σεζόν φόρεσε την φανέλα της Μπέρμιγχαμ Σίτι ενώ έχει περάσει ακόμη από τις Φάιλντ Λέιντις και την Λιντς Γιουνάιτεντ. Είναι διεθνής με την Εθνική ομάδα της Ελλάδας από το 2015 έχοντας 17 συμμετοχές σημειώνοντας κι ένα τέρμα.

Απόσπασμα από τις πρώτες δηλώσεις της Βεατρίκης Σαρρή ως παίκτρια της Μπράιτον:

«Είμαι απίστευτα ενθουσιασμένη, οι επαφές υπήρχαν εδώ και καιρό και είμαι πολύ χαρούμενη που η μεταγραφή επιτέλους ολοκληρώθηκε. Είναι μεγάλη μου τιμή να παίζω για την Μπράιτον και προφανώς ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη από την πρώτη στιγμή που έμαθα πως η ομάδα ενδιαφέρθηκε για να με αποκτήσει».

Τον Φλεβάρη η Ελληνίδα χαφ έδωσε μία μεγάλη συνέντευξη στο Gazzetta.gr.

We are delighted to announce the signing of attacking midfielder @Veatriki_Sarri on a two-year contract! ✍️



🤝 @FirstTouchGames // #BHAFC 🔵⚪️