Το τέρμα που πέτυχε ο Μπάμπης Κωστούλας στον αγώνα της Μπράιτον με την Μπόρνμουθ ήταν τόσο όμορφο που έκανε ένα μικρό οπαδό των γλάρων να δακρύσει.

Από εχθές το βράδυ (19/01) ο δικός μας Μπάμπης Κωστούλας, έχει κάνει τον φίλαθλο κόσμο της Αγγλίας και όχι άδικα, να παραμιλάει μετά το πανέμορφο γκολ με ψαλιδάκι που πέτυχε στον εντός έδρας αγώνα της Μπράιτον με την Μπόρνμουθ, το οποίο μάλιστα διασφάλισε και το βαθμό της ισοπαλίας για την ομάδα του Φαμπιάν Χιούρτζελερ.

Οι φίλοι των γλάρων, πρώην συμπαίκτες του, μέχρι και ο θρύλος της Άρσεναλ, Τιερί Ανρί έμειναν άναυδοι στην θέα του τέρματος που πέτυχε. Ακόμη και ο αντίπαλος προπονητής, Άντονι Ιραόλα, στην συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, υποκλίθηκε στο ταλέντο του νεαρού Έλληνα επιθετικού που στέρησε από την ομάδα του το τρίποντο της νίκης.

«Δεν έχω να πω πολλά. Είναι απίστευτο ταλέντο, σκόραρε ένα καταπληκτικό γκολ, ένα ψαλιδάκι που κατέληξε στην πάνω δεξιά γωνία της εστίας», ήταν τα λόγια του Ισπανού τεχνικού των «κερασιών».

Αδιαμφισβήτητα όμως, την καλύτερη αντίδραση στο τέρμα του πρώην άσου του Ολυμπιακού την είχε ένας μικρός φίλος των «γλάρων», που δεν άντεξε και δάκρυσε μπροστα στην ομορφιά αυτού του γκολ.

Αναλυτικότερα, την συγκινητική αυτή ιστορία μετέφερε ο πατέρας του μικρού μέσω μιας ανάρτησης που έκανε στο προσωπικό του λογαριασμό στο «X», στην οποία μάλιστα ευχαριστούσε τον Κωστούλα για το θέαμα και τις μοναδικές στιγμές που χάρισε σε εκείνον και το παιδί του.

«Η φωτογραφία αυτή τραβήχτηκε λίγο μετά το γκολ του Κωστούλα. Ο Τομ ξέσπασε σε κλάματα. Δεν τον είχα ξαναδεί τόσο συναισθηματικά φορτισμένο σε αγώνα. Όταν ηρέμησε, είπε ότι απλά δεν μπορούσε να το συγκρατήσει. Το Ποδόσφαιρο και η Άλμπιον βρίσκονται στο αίμα του. Ευχαριστούμε Μπάμπη που μας πρόσφερες μια ανάμνηση ζωής!».