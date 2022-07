Σε εξαιρετική κατάσταση συνεχίζει να βρίσκεται ο Ταξιάρχης Φούντας που σκόραρε ξανά βοηθώντας την DC United να αποφύγει την ήττα.

Ο Έλληνας επιθετικός μέσος μπορεί αρχικά να αστόχησε σε εκτέλεση πέναλτι στο 73ο λεπτό για να φέρει το παιχνίδια στα ίσια, όμως επτά λεπτά αργότερα κατόρθωσε να σκοράρει σε κανονική ροή παιχνιδιού και να κάνει το 1-1. Ο Ρομπέρτα έκανε την σέντρα, ο Φούντας πετάχτηκε μπροστά από τον αντίπαλο αμυντικό και πλάσαρε υπέροχα στην κίνηση νικώντας τον Ρουμ. Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε τελικά με το σκορ στο 2-2 και τον Καμαρά να ισοφαρίζει στο 90+2' για την DC United.

Κάπως έτσι ο 26χρονος ποδοσφαιριστής έφτασε τα 10 γκολ σε μόλις 12 παιχνίδια, κάτι που έχουν καταφέρει γρηγορότερα μόλις πέντε παίκτες στην ιστορία της διοργάνωσης.

Από τους πέντε αυτούς κανένας δεν αγωνιζόταν για την DC United με τον Ταξιάρχη Φούντα να θεσπίζει νέο ρεκόρ για τον σύλλογο όντας πλέον ο παίκτης που χρειάστηκε τα λιγότερα παιχνίδια για να φτάσει τα 10 τέρματα με την φανέλα της ομάδας.

With his 80th minute goal tonight, @dcunited's Taxi Fountas (@T_Fountas) reached 10 goals in just his 12th career game, becoming the fastest player to reach the mark in club history.



Fountas is tied for the sixth fastest player to reach 10 career goals in @MLS history. pic.twitter.com/yUCt2xjAY4