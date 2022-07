Η σκληρή δουλειά της Τότεναμ στην προετοιμασία απέδωσε καρπούς στο πρώτο καλοκαιρινό φιλικό, με τους Κέιν - Σον να οδηγούν το σύνολο του Κόντε σε μια άνετη νίκη με 6-3 απέναντι στην K-League Stars.

Ο Αντόνιο Κόντε μπορεί να έβγαλε το... λάδι στους ποδοσφαιριστές του με τις αλλεπάλληλες προπονήσεις κατά την preseason περιοδεία τους στην Νότια Κορέα, όμως φαίνεται πως η σκληρή δουλειά αρχίζει να φέρνει αποτελέσματα. Στο πρώτο της κιόλας φιλικό επί ασιατικού εδάφους, η Τότεναμ πετούσε.. φωτιές απέναντι στην all star team του κορεάτικου πρωταθλήματος και ξέσπασε με το διόλου φειδωλό σκορ 6-3, το οποίο οφείλει εν πολλοίς (για ακόμη μια φορά) στο εντυπωσιακό δίδυμο Κέιν - Σον.

Το δρόμο για τους φιλοξενούμενους άνοιξε ο Ντάιερ στο 30΄, με τον Τσο Γκε Σουνγκ να ισοφαρίζει για την K-League Stars στο 45+2΄. Το δεύτερο μέρος ωστόσο εξελίχθηκε σε μονόλογο των Spurs, οι οποίοι ανέκτησαν το προβάδισμα στο 47΄με αυτογκόλ του Κιμ Γιν Χιέοκ προτού ο Βελβαϊκ διαμορφώσει το 2-2 τέσσερα λεπτά αργότερα. Παρά την γρήγορη απάντηση που δέχθηκε, η Τότεναμ δεν είχε διάθεση να ρίξει ταχύτητα και με μπροστάρηδες τους Σον και Κέιν που ανέλαβαν δράση έφτασε σε μια άνετη νίκη.

Αρχικά στο 54΄ο Άγγλος έγραψε το 3-2 και παρέδωσε στον Κορεάτη τη σκυτάλη για ακόμα ένα γκολ (68΄), με τους γηπεδούχους να μειώνουν σε 4-3 με τον Αμάνο στο 71΄. Κέιν και Σον ωστόσο πρόσθεσαν από ένα ακόμα γκολ στο... σακούλι και έβαλαν τέλος στη σεμνή τελετή, εμπνέοντας την Τότεναμ για ένα ιδανικό ποδαρικό στα φιλικά του καλοκαιριού.

