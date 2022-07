Η Αλ Νασρ ολοκλήρωσε την μεταγραφή του Νταβίντ Οσπίνα, ο οποίος άφησε την Νάπολι μετά από τέσσερα χρόνια.

Ο 33χρονος Κολομβιανός κίπερ αποφάσισε να κάνει το τελευταίο καλό συμβόλαιο της καριέρας του κι έτσι αναγκάστηκε να αφήσει την Νάπολι για να ταξιδέψει στην Σαουδική Αραβία και να υπογράψει με την Αλ Νασρ.

Ο Οσπίνα, που έμεινε ελεύθερος από τον ιταλικό σύλλογο, υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τον αραβικό σύλλογο το οποίο θα του αποφέρει περίπου 3,5 εκατ. ευρώ το χρόνο. Την περασμένη σεζόν έπαιξε σε 33 παιχνίδια με τους «παρτενοπεϊ» κρατώντας 13 φορές ανέπαφη την εστία του.

#AlNassr has officially signed with the Columbian goalkeeper @D_Ospina1 🤩

On a free transfer for a 2-years contract.



We wish him good luck with our stars 💛#OspinaIsYellow 💛 pic.twitter.com/p4yiukHaqT