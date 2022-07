Ο υπουργός Νεολαίας και Αθλητισμού της Ουκρανίας, Βαντίμ Γκουτζάιτ, ανακοίνωσε πως το ουκρανικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου θα ξεκινήσει στις 23 Αυγούστου, με τις αναμετρήσεις να διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών.

Από τις 24 Φεβρουαρίου του 2022 η Ουκρανία βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση, μετά από την εισβολή των Ρώσων. Μέχρι και σήμερα οι αριθμοί των θυμάτων και των προσφύγων αυξάνονται, όμως υπάρχουν κάποια «σημάδια» που κάνουν τον ουκρανικό λαό να αισιοδοξεί και ένα εξ αυτών είναι η επιστροφή του ποδοσφαίρου σε κανονικούς ρυθμούς. Τον Ιούλιο ο πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενέκρινε την έναρξη των πρωταθλημάτων και πλέον έχουμε ημερομηνία για τη σέντρα. Σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργού Νεολαίας και Αθλητισμού, Βαντίμ Γκουτζάιτ, το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει στις 23 Αυγούστου, την παραμονή της Ημέρας της Ανεξαρτησίας της Ουκρανίας, το 1991. Οι αναμετρήσεις θα διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών.

«Οι αγώνες θα γίνουν στην εθνική επικράτεια, χωρίς θεατές, με την άδεια των τοπικών στρατιωτικών διοικήσεων και με την υποχρεωτική τήρηση όλων των κανονισμών ασφαλείας», δήλωσε ο υπουργός, με τον πρόεδρο της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Αντρί Παβέλκο να τονίζει «Οι περιοχές που επιλέχτηκαν για να γίνουν οι αγώνες είναι αυτές του Λβιβ, του Κιέβου, της Ζακαρπάθιας και του Τερνοπόλ. Αν χρειαστεί οι αγώνες θα διακόπτονται και οι παίκτες, οι προπονητές και τα επιτελεία θα πηγαίνουν γρήγορα στα καταφύγια. Ο ουκρανικός αθλητισμός και η επιθυμία για νίκη σε όλα τα μέτωπα δεν μπορούν να σταματήσουν».

UPL 22/23 OFFICIAL START DATE CONFIRMED:



Ukraine’s Minister of Sport Vadym Gutzeit has revealed that the planned date to KO the new UPL season is Tuesday 23rd August (day before 🇺🇦 Independence Day) pic.twitter.com/tD9ZlqO6VS