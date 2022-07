Η Σαχτάρ Ντόνετσκ ανακοίνωσε την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον Ιταλό τεχνικό, Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι.

Παρελθόν από τον πάγκο της Σαχτάρ Ντόνετσκ αποτελεί ο Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι. O Ιταλός τεχνικός υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Ουκρανούς τον Μάιο του 2021, όμως σύμφωνα με την ανακοίνωση του κλαμπ οι δυο πλευρές αποφάσισαν να λύσουν τη συνεργασία τους κοινή συναινέσει.

Ο 41χρονος προπονητής καθοδήγησε τη Σαχτάρ στους ομίλους του Champions League, αφήνοντας εκτός στα Play Off τη Μονακό και μέτρησε 20 νίκες στους 30 αγώνες που πρόλαβε να κοουτσάρει μέχρι την εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία, η οποία «πάγωσε» κάθε αθλητική δραστηριότητα. Ο Ντε Τζέρμπι και το επιτελείο του είχαν μείνει εγκλωβισμένοι στο Κίεβο από τις 24 Φερβουαρίου που ξεκίνησε ο πόλεμος μέχρι τις 28 και εν τέλει κατάφεραν να φύγουν από την χώρα με τραίνο.

Roberto De Zerbi leaves #Shakhtar ⚒



FC Shakhtar thanks Roberto De Zerbi and his coaching staff for the work done, their professionalism and achievements of the team. We wish them every success in their further career! pic.twitter.com/9UiOOQk6ix