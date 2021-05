Για πρώτη φορά στην καριέρα του ο Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι θα προπονήσει εκτός Ιταλίας, με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ να ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας τους για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο 41χρονος τεχνικός αφήνει τη Serie A μετά από μια τριετία-αποκάλυψη ως coach της Σασουόλο, την οποία και μεταμόρφωσε σε μία από τις πιο θεαματικές ομάδες του Campionato.

Μετά το ματς της τελευταίας αγωνιστικής κόντρα στη Λάτσιο, όπου η ομάδα του Γιώργου Κυριακόπουλου έχασε στην ισοβαθμία την έξοδο στην Ευρώπη από τη Ρόμα, ο Ιταλός τεχνικός ταξίδεψε στην Ουκρανία για τις τελικές επαφές και να ξεναγηθεί στις εγκαταστάσεις της ομάδας, βάζοντας εν τέλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο ως το 2023.

Σημειώνεται ότι η Σαχτάρ φέτος έχασε το πρωτάθλημα από τη Ντιναμό Κιέβου και θα ξεκινήσει την ευρωπαϊκή της πορεία από τον 3ο προκριματικό του Champions League.

