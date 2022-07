Οριστική είναι η συμφωνία μεταξύ Μπαρτσελόνα και Σπόρτινκγ Λισαβώνας για την πώληση του Τρινκάο στους Πορτογάλους.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δύο ομάδες τα βρήκαν σε όλα για την μεταγραφή του Πορτογάλου εξτρέμ, στην ολοκλήρωση της οποίας βρίσκονταν εδώ και λίγες μέρες. Η Μπαρτσελόνα θα βάλει στα ταμεία της ένα ποσό ύψους 10 εκατ. ευρώ για το 50% των δικαιωμάτων του 22χρονου ποδοσφαιριστή. Η πληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει μέσα σ' έναν χρόνο.

Ο Τρινκάο βρίσκεται ήδη στην Πορτογαλία προκειμένου να περάσει τα απαραίτητα ιατρικά τεστ και να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του. Οι Καταλανοί φρόντισαν να συμπεριλάβουν και μία οψιόν επαναγοράς στην συμφωνία, η οποία θα έχει ισχύ για τα τρία επόμενα έτη.

