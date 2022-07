H Philadelphia Union έκανε μεγάλο πάρτι κόντρα στην DC United, έφτασε στο εντυπωσιακό 7-0, κατέγραψε τη μεγαλύτερη νίκη της ιστορίας της και φυσικά έπιασε το ρεκόρ του μεγαλύτερου εύρους σε σκορ στα χρονικά του MLS.

Η βραδιά ήταν μαγική για την ομάδα της Philadelphia και συνάμα εφιαλτική για τον σύλλογο του Γουάσινγκτον, που είδε τους αντιπάλους της να φτάνουν σε 7 τέρματα, τα 5 εκ των οποίων επιτεύχθηκαν από το πρώτο ημίχρονο...

Tο 7-0 είναι η μεγαλύτερη επικράτηση της Union στην ιστορία της και μαζί η μεγαλύτερη ήττα για την DC United, η οποία δεν είχε κανέναν τρόπο να σταματήσει τους νικητές από την σαρωτική τους εμφάνιση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Philadelphia είχε πετύχει συνολικά 7 γκολ από τις 15 του Μάη σε 8 παιχνίδια του MLS και τώρα το έκανε μονάχα σε ένα 90λεπτο!

