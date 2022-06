Ο νεαρός μεσοεπιθετικός, Τσάβι Σίμονς, λίγο προτού υπογράψει νέο συμβόλαιο με την Παρί, τελικά έμεινε ελεύθερος και μετακινήθηκε στην Αϊντχόφεν για τη νέα σελίδα στην καριέρα του!

Ο 19χρονος που κάποτε παρουσιαζόταν ως παιδί – θαύμα, είχε απίστευτο hype στα social media και είχε αρχίσει να γίνεται γνωστό παντού τ' όνομά του, αποχωρεί από το λαμπερό Παρίσι και πηγαίνει στο Αϊντχόφεν προκειμένου εκεί ν' αντιμετωπίσει πλέον αρκετά πιο σοβαρά το επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

Ο Σίμονς βρισκόταν πολύ κοντά στην υπογραφή νέου συμβολαίου με την Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία είχε αποφασίσει να τον παραχωρήσει αμέσως δανεικό για τη νέα σεζόν, ωστόσο, η υπόθεση ξαφνικά χάλασε παντελώς.

Ο ποδοσφαιριστής έμεινε ελεύθερος και κάπως έτσι η Αϊντχόφεν μαζί με τους εκπροσώπους του παίκτη είχαν πολύ θετικές επαφές και επήλθε το deal, με τον παίκτη να υπογράφει μέχρι το 2027 στο ολλανδικό κλαμπ!

