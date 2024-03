Μετά από τρομερό αήττητο σερί 42 αναμετρήσεων στην Eredivisie η Αϊντχόφεν ηττήθηκε από τη Ναϊμέγκεν με 3-1 και δεν καταφέρει να πανηγυρίσει αήττητο πρωτάθλημα.

Το τρομερό αήττητο σερί της Αϊντχόφεν σταμάτησε. Η Ναϊμέγκεν ήταν η... εκλεκτή ομάδα που χάλασε τα όνειρα της ομάδας του Πίτερ Μπος για αήττητο πρωτάθληματα, καθώς επικράτησε εντός έδρας της PSV με 3-1.

Οι κυπελλούχοι Ολλανδίας ηττήθηκαν στην Eredivisie μετά από 14 μήνες και 42 παιχνίδια! Τελευταία φορά που η Αϊντχόφεν έχασε σε αγώνα πρωταθλήματος ήταν στις 24 Ιανουαρίου του 2023, στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Έμεν (0-1).

Σε αυτό το διάστημα η PSV είχε απολογισμό 35 νίκες και επτά ισοπαλίες. Την τρέχουα σεζόν το σύνολο του Μπος έχει ρεκόρ 23-3-1 και προπορέυεται στη βαθμολογία με 72 βαθμούς, στο +10 από τη Φέγενορντ, έχοντας όμως παιχνίδι λιγότερο.

Μετά την ήττα της Αϊντχόφεν η Μπάγερ Λεβερκούζεν είναι η μοναδική ομάδα των επτά κορυφαίων πρωταθλημάτων που συνεχίζει αήττητη. Σε 27 αγωνιστικές της Bundesliga η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο μετράει 23 νίκες και τέσσερις ισοπαλίες.

NEC Nijmegen have ended PSV's 26-game unbeaten start to the 2023/24 campaign:



WWWWWWWWWWWWWWWWWDWDWWWDWWL



That now means that Bayer Leverkusen are the only side in Europe's top seven leagues not to lose a single league game so far this season. 😯 pic.twitter.com/1AAFbPatjX