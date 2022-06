Λος Άντζελες FC: Τα αστέρια Μπέιλ - Κιελίνι, ο ιδιοκτήτης Μάτζικ Τζόνσον και οι κοινωνικά ευαίσθητοι οπαδοί

Ο σύλλογος της Καλιφόρνια αγωνίζεται τα τελευταία πέντε χρόνια στο MLS, έχει διάσημους ιδιοκτήτες, παίκτες - αστέρια όπως οι Τζόρτζιο Κιελίνι και Γκάρεθ Μπέιλ και οπαδούς με κοινωνικές ευαισθησίες.

Υπάρχει ένα νέο αστέρι στο... Χόλιγουντ.

«Τα λέμε σύντομα, Λος Άντζελες», είπε ο Γκάρεθ Μπέιλ σε ένα βίντεο ντυμένος στα χρώματα της Λος Άντζελες FC επισημοποιώντας έτσι τη μεταγραφή του. Ο Ουαλός πλησιάζει τα 33 και αφού κατέκτησε συνολικά 19 τίτλους με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ετοιμάζεται για το MLS (American Major League). Σύμφωνα με τους «Los Angeles Times», ο αρχηγός της Εθνικής Ουαλίας θα υπογράψει μονοετές συμβόλαιο με τη νέα του ομάδα με οψιόν επέκτασης για 18 μήνες. Ο μισθός του θα είναι μικρότερος από 1,52 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Καλιφόρνια. Ο πολύπειρος στράικερ θα κάνει μια... στάση στο Λος Άντζελες προκειμένου να ταξιδέψει τον Νοέμβριο στο Κατάρ στο προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο.

«Πρέπει να δω ποια λύση θα μου δώσει την καλύτερη ευκαιρία να είμαι σε φόρμα τον Νοέμβριο», είχε δηλώσει ο Μπέιλ λίγο αφότου η Ουαλία σφράγισε το εισιτήριο για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Στο Λος Άντζελες, ο Γκάρεθ θα παίξει σε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα αλλά μακριά από την ευρωπαϊκή ελίτ της οποίας η κανονική σεζόν ολοκληρώνεται στις 9 Οκτωβρίου. Ο τελικός των «πλέι οφ» της λίγκας είναι στις 5 Νοεμβρίου, 16 ημέρες πριν κάνει το ντεμπούτο του στο Κατάρ εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών!

Ποια είναι όμως η Λος Άντζελες; Οι Λέικερς και οι Κλίπερς είναι «κολλημένοι» στο NBA, οι Angels και οι Dodgers στο Major League Baseball, οι Rams και οι Chargers στο NFL... και στο MLS, από το 2018, οι Los Angeles Galaxy κοντράρονται με τη LAFC (Los Angeles FC).

Η διάλυση της Chivas USA το 2014 έδωσε στο Λος Άντζελες την επιλογή να έχει άλλη ποδοσφαιρική ομάδα στο πρωτάθλημα. Και έτσι γεννήθηκε ένας ποδοσφαιρικός σύλλογο τον οποίο προωθούσαν οι επιχειρηματίες Henry Nguyen, Peter Guber και Tom Penn και μια ομάδα 29 συνιδιοκτητών, μεταξύ των οποίων ο πέντε φορές πρωταθλητής του NBA Μάτζικ Τζόνσον, ο ηθοποιός Γουίλ Φέρελ, ο δημιουργός του video game «League of Legends» Brandon Beck, η πρώην Αμερικανίδα παίκτρια και δύο φορές Ολυμπιονίκης και παγκόσμια πρωταθλήτρια Μία Χαμ.

Αν και έχει αγωνιστεί μόλις πέντε σεζόν στο MLS - το 2019 κέρδισαν το Supporters' Shield και το 2020 ήταν φιναλίστ των Concachampions - η Λος Άντζελες FC έχει μια πιστή βάση οπαδών. Οι ιδιοκτήτες του συλλόγου συμβουλεύτηκαν μάλιστα τους φιλάθλους για τα χρώματα, το έμβλημα, το σχέδιο του γηπέδου «Banc of California».

Football is freedom. Football is life. Football is PRIDE.

Thanks to everybody who made today’s Pride match the best day ever!! We are filled with love, hope and resolve. We’ve got a long road ahead, but together we can create change! #lafc #lafcpriderepublic #lafc3252 pic.twitter.com/KUyfZCynqI