Ο Γκάρεθ Μπέιλ αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στις ΗΠΑ για λογαριασμό της Λος Άντζελες FC του Τζιόρτζιο Κιελίνι, υπογράφοντας για έναν χρόνο και με οψιόν ανανέωσης για 18 μήνες ακόμα.

Ο κύβος ερρίφθη για τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του Γκάρεθ Μπέιλ. Και παρά το αρχικό ενδιαφέρον του Ουαλού σταρ να παραμείνει στην Ευρώπη, τελικά ο προορισμός του θα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το MLS, αφού συμφώνησε με τη Λος Άντζελες FC για συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας!

Ο πρώην παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης είπε το «ναι» στον σύλλογο που έκλεισε πρόσφατα τον Τζιόρτζιο Κιελίνι ως ελεύθερο και διαθέτει στο ρόστερ του και τον Κάρλος Βέλα, έχοντας πάντα στο μυαλό του να υπογράψει σε σύλλογο στον οποίο θα έχει αγώνες στα πόδια του ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ, όπου οι Δράκοι προκρίθηκαν μετά από 58 χρόνια.

Στο συμβόλαιο του Μπέιλ θα υπάρχει και οψιόν ανανέωσης για ενάμιση επιπλέον χρόνο, μέχρι δηλαδή τα τέλη του 2024.

