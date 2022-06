H Λος Άντζελες ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα και παρουσίασε τον Τζόρτζιο Κιελίνι, ο οποίος έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο μέχρι το 2023.

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του ίδιου του Τζόρτζιο Κιελίνι, η Λος Άντζελες επισημοποίησε την έναρξη της συνεργασίας της με τον πρώην αρχηγό της Γιουβέντους και της εθνικής ομάδας της Ιταλίας. Ο 37χρονος στόπερ αποχώρησε μετά από 17 χρόνια από τους «Μπιανκονέρι» και θα αγωνιστεί στο MLS (τουλάχιστον) μέχρι το 2023.

Μετά την παρουσίαση του ο πολύπειρος κεντρικός αμυντικός έστειλε το μήνυμα του με ανάρτηση στο Τwitter, αναφέροντας: «Είμαι χαρούμενος για αυτό το νέο κεφάλαιο στην καριέρα μου και ευχαριστώ την Λος Άντζελες FC για την ευκαιρία που μου δίνει. Είμαι ευγνώμων για όλα αυτά τα χρόνια στη Γιουβέντους και ανυπομονώ να κερδίσω πολλά τρόπαια στο Λος Άντζελες».

🇺🇸 I felt very strongly about this new chapter in my career and I’m grateful to @LAFC for this opportunity. I’m thankful for all my years with Juventus and I’m looking forward to winning many more trophies in Los Angeles. pic.twitter.com/Udt1Lp3yY6