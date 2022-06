Το κόψιμο του Κάραγκερ στον πιο γρήγορο άνθρωπο του κόσμου και η... καζούρα (vid)

Ο Τζέιμι Κάραγκερ κλήθηκε να σταματήσει τον Τζαμαϊκανό θρυλικό σπρίντερ Γιουσέιν Μπολτ την Κυριακή (12/6) σε φιλανθρωπικό ματς και η αντίδρασή του ήταν επική!

ΓπθυΟ άλλοτε αρχηγός της Λίβερπουλ ξεκίνησε στην άμυνα της Αγγλίας στο φιλανθρωπικό αγώνα κόντρα στα αστέρια της FIFA -World XI- και του ανατέθηκε το δύσκολο έργο της αναχαίτισης του Γιουσέιν Μπολτ.

Ο 44χρονος πλέον Κάραγκερ είχε δουλειά από νωρίς στη φιλική αναμέτρηση Soccer Aid, καθώς ο Τζαμαϊκανός σπρίντερ έγινε απειλητικός μπαίνοντας στη μεγάλη περιοχή των Άγγλων, όμως ο άλλοτε διεθνής αμυντικός δεν ξέχασε την... τέχνη του αποσοβώντας τον κίνδυνο για την ομάδα του.

Το «f**king hell» μετά την μονομαχία τους, ήταν ίσως και απόρροια της ανακούφισης που πρόλαβε τον σπουδαίο αθλητή!

Μάλιστα ο σχολιαστής της βρετανικής τηλεόρασης δεν άφησε μάλιστα ανεκμετάλλευτη την ευκαιρία για καζούρα, γράφοντας στο twitter: «Όταν ο Μπολτ σου λέει ότι δεν είσαι τόσο γρήγορος πια», με τον Τζαμαϊκανό να γελάει.

Για τα τυπικά η ομάδα του Μπολτ ήταν αυτή που γέλασε τελευταία καθώς επικράτησε της Αγγλίας στα πέναλτι.

When @usainbolt tells you he’s not that quick anymore 👀💨 #SoccerAid pic.twitter.com/NHO6EmbXyg

Δείτε εδώ την επέμβαση του Άγγλου:

wonder if you can lip read what Jamie Carragher is saying here after Usain Bolt lost him #SoccerAid pic.twitter.com/1jR27pCFF6