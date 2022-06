Λίγο μετά το ματς της Γαλλίας με την Ουκρανία για τα προκριματικά του Euro U-21, οι «τρικολόρ» έκαναν υπέροχη κίνηση δωρίζοντας όλες τις φανέλες στους αντιπάλους τους, ως ένδειξη τιμής και συμπαράστασης για όσα βιώνει η πατρίδα του.

Το παιχνίδι της Πέμπτης που διεξήχθη στην Πόλη για την προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ηλικιακού επιπέδου κ-21, ολοκληρώθηκε στο ισόπαλο 3-3, με τους Ουκρανούς να καταφέρνουν να επιστρέψουν στο σκορ από το εις βάρος τους 3-1 που είχε διαμορφωθεί στο 25ο λεπτό.

Λίγο μετά το ματς και με επιθυμία των Γάλλων να δείξουν στους Ουκρανούς πως βρίσκονται στο πλευρό τους και θέλουν να τους δώσουν δύναμη καταλαβαίνοντας πως η πατρίδα τους βιώνει τον απόλυτο εφιάλτη με τον πόλεμο, ο Καμαβινγκά πήγε στ' αποδυτηριά τους και έδωσε σε όλους φανέλες από το ματς.

