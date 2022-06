Οι... μάγκες με τα τρίκυκλα στη Γκάνα! (vid)

Απίθανα πράγματα στη Γκάνα, αφού η Eleven Wonders παρουσιάστηκε στο ματς παραμονής της στην Premier League με... τρίκυκλα!

Η Eleven Wonders έδινε ματς επιβίωσης στην Premier League της Γκάνας, μιας και βρισκόταν κάτω από την επικίνδυνη ζώνη. Κόντρα στην Ηearts of Oak τα έπαιζε όλα για όλα, όμως λίγο πριν αναχωρήσει η αποστολή για το γήπεδο, το πούλμαν του συλλόγου... εξαφανίστηκε! Κανείς δεν μπορούσε να εξηγήσει τι συνέβη, ο χρόνος πίεζε αρκετά και τη λύση έδωσαν τα... τρίκυκλα! Ναι, αρκετά τρίκυκλα, αλλά και μερικά μηχανάκια επιστρατεύθηκαν για να φτάσει η ομάδα στο γήπεδο. Παρά την ταλαιπωρία, η Eleven Wonders επικράτησε 2-1 και ελπίζει βάσιμα σε παραμονή.

Wonders shall never end.



Players of Ghana Premier League side Techiman Eleven Wonders arriving for the match vs Accra Hearts of Oak yesterday. Oh God pic.twitter.com/5STxGQsl21