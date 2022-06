Θύμα ληστείας έπεσε η Πλίμουθ Άργκαϊλ ομάδα της 3ης κατηγορίας του ποδοσφαίρου της Αγγλίας αυτό το Σαββατοκύριακο.

Ο σύλλογος που αγωνίζεται στην League One δημοσίευσε ένα δελτίο τύπου αυτήν την Κυριακή (05/06), αναφέροντας «εγκληματικές ζημιές» στο Home Park το Σάββατο.

«Τα άτομα έσπασαν τον περιμετρικό φράκτη πριν μπουν στο γκαράζ αποθήκευσης για να αποκτήσουν πρόσβαση σε τρακτέρ. Μετά την ενεργοποίηση των εργαλείων, τα άτομα οδήγησαν το τρακτέρ στον αγωνιστικό χώρο, ο οποίος βρίσκεται σε πρώιμο και κρίσιμο στάδιο ανακαίνισης πριν από τη σεζόν 22/23, προκαλώντας σημαντικές ζημιές», υπογραμμίζει ο σύλλογος.

Μετά το περιστατικό, η Πλίμουθ Άργκαϊλ θα ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας στο γήπεδό της και πιστεύει ότι οι κλέφτες «είχαν καλή γνώση του Home Park». Λίγες εβδομάδες πριν από την επανέναρξη του πρωταθλήματος, ο σύλλογος πρέπει να ξαναρχίσει επειγόντως τις εργασίες στο γήπεδο ενώ παράλληλα θα συνεργαστεί με την αστυνομία για να τη βοηθήσει στην έρευνά της.

