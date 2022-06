Καναδάς: Γιατί κατέβηκαν σε απεργία οι διεθνείς και δεν έπαιξαν με τον Παναμά

Ο φιλικός αγώνας του Καναδά με τον Παναμά, ακυρώθηκε λίγες ώρες πριν από την έναρξη του, εχθές λόγω απεργίας των Καναδών ποδοσφαιριστών, οι οποίοι είναι δυσαρεστημένοι από τους μισθολογικούς όρους, που τους προσφέρει η ομοσπονδία.

Οι διεθνείς ποδοσφαιριστές της Εθνικής Καναδά, αρνήθηκαν να υπογράψουν τη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας που τους έδωσε η ομοσπονδία.

Θεωρώντας άδικους τους όρους και τα χρήματα που δίνουν, αλλά ζητώντας παράλληλα δίκαιους όρους και για την εθνική ομάδα των γυναικών, οι διεθνείς αρνήθηκαν να υπογράψουν την σύμβαση και λίγες ώρες πριν τον χθεσινό φιλικό αγώνα με τον Παναμά, αποφάσισαν να κατέβουν σε απεργία. Η Canada Soccer, επιβεβαίωσε στο Twitter την ακύρωση του αγώνα που ήταν στο πλαίσιο προετοιμασίας της εθνικής ομάδας ενόψει του Μουντιάλ 2022, όπου η χώρα θα συμμετάσχει ξανά μετά από 36 χρόνια.

«Η Canada Soccer περίμενε μέχρι το βράδυ της 2ας Ιουνίου για να παρουσιάσει μια αρχική προσφορά, ενώ ο πρόεδρος και ο γενικός γραμματέας της ομοσπονδίας, ήταν διαθέσιμοι για επικοινωνία στις 4 Ιουνίου. Για αυτούς τους λόγους, αποφασίσαμε να μην παίξουμε τον σημερινό αγώνα με τον Παναμά. Είναι καιρός να πάρουμε θέση για το μέλλον του ποδοσφαίρου στον Καναδά» αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους οι διεθνείς που έχουν ζητήσει κυρίως «δίκαιους όρους με την εθνική μας ομάδα γυναικών», όσον αφορά το εισόδημα που σχετίζεται με τους αγώνες, το ποσοστό των κερδών στα Παγκόσμια Κύπελλα της FIFA και την ανάπτυξη ενός πρωταθλήματος γυναικών.

This is the "Dear Canada" letter released by Canada's national men's team players.

Asking for a review of Canada Soccer's broadcast & sponsorship contracts, 40% of World Cup qualification money, and a joint contract with the women's team with equal compensation for match fees. pic.twitter.com/STazGyJ9MW