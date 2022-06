Οι Αργεντινοί οπαδοί έχουν στήσει... πάρτι στους δρόμους του Λονδίνου λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση με την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Ιταλία, στο «Γουέμπλεϊ» (1/6, 21:45).

Απόβαση Αργεντινών στο Λονδίνο! Η πρωταθλήτρια Νότιας Αμερικής θα αντιμετωπίσει στο στο «Γουέμπλεϊ» την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Ιταλία και οι οπαδοί της «Αλμπισελέστε» έχουν δώσει δυναμικό παρών. Χιλιάδες οπαδοί της Αργεντινής κάνουν το δικό τους πάρτι στο Λονδίνο, με συνθήματα, σημαίες, καπνογόνα και πανό με τα... λατρεμένα του «δεκάρια», Ντιέγκο Μαραντόνα και Λιονέλ Μέσι.

Argentina fans chanting "De la mano de Leo Messi!" in London for the Finalissima! Mundo Albiceleste is at Wembley! pic.twitter.com/syzLPwKSUQ — Mundo Albiceleste 🇦🇷 (@MundoAlbicelest) June 1, 2022

📍 Trafalgar Square



🇦🇷 Argentina fans in high spirits before the game 😎#Finalissima pic.twitter.com/wpJSjESNNe — 🇮🇹 Finalissima: 1.6.22 🇦🇷 (@EURO2024) June 1, 2022

It’s a real party atmosphere on the streets of Wembley. All Argentina fans, very little Italian shirts. Traffic brought to a standstill momentarily. #LaFinalissima pic.twitter.com/7hbgPeWkmR June 1, 2022