O Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς στέφθηκε πρωταθλητής και στην Αυστραλίας, καθώς η ομάδα του, Γουέστερν Γιουνάιτεντ, νίκησε στον τελικό με 2-0 τη Μέλμπουρν Σίτι στον τελικό για τον τίτλο με τον Σέρβο φορ να σκοράρει.

Τρίτο πρωτάθλημα σε τρίτη διαφορετική χώρα για τον Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς. Ο Σέρβος φορ μετά την Ekstraklasa με τη Λέγκια Βαρσοβίας και τη Super League με τον ΠΑΟΚ στέφθηκε πρωταθλητής και στην Αυστραλία με τη φανέλα της Γουέστερν Γιουνάιτεντ.

WESTERN UNITED TAKE THE LEAD!



It's the fastest goal in #ALeagueMenGF history and Prijovic is claiming the final touch ⚽ pic.twitter.com/tUmQgcet82