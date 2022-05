Πρωταθλητής Σερβίας ο Ερυθρός Αστέρας!

Ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε 3-1 της Βόσντοβατς και έκοψε πρώτος το νήμα στην κούρσα της φετινής Super Liga, κατακτώντας το 33ο πρωτάθλημα της ιστορίας του.

Ο Ερυθρός Αστέρας παρέμεινε στο θρόνο του! Η ομάδα του Βελιγραδίου επικράτησε με 3-1 της Βόσντοβατς στην τελευταία αγωνιστική και κατέκτησε το 33ο πρωτάθλημα της ιστορίας του, αφού τερμάτισε πρώτος με 100 βαθμούς, δυο περισσότερους από την Παρτιζάν. Το σκορ για τους γηπεδούχους άνοιξε ο ο πρώην άσος των Ολυμπιακού, ΟΦΗ και Πλατανιά, Κάταϊ, με τον Ίβανιτς να διπλασιάζει τα τέρματά της ομάδας του στο 52΄.

Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν με τον Νεμάνια Μιλόγιεβιτς, γιό του πρώην τεχνικού της ΑΕΚ, Βλάνταν, στο 67΄ προτού ο Ερυθρός Αστέρας γράψει το 3-1 στις καθυστερήσεις. Σκόρερ ο τερματοφύλακας της ομάδας Μπόρχαν, ο οποίος ανέλαβε την εκτέλεση πέναλτι και ευστόχησε, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.

Red Star Belgrade and Canada goalkeeper Milan Borjan scoring a penalty against Vozdovac as the team won the Serbian Super League on the final day.#fkcz #crvenazvezdapic.twitter.com/rdzcaPOLNM