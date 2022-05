H Βελέζ Μόσταρ, η οποία το προηγούμενο καλοκαίρι απέκλεισε την ΑΕΚ από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League κατέκτησε το Κύπελλο Βοσνίας και πανηγύρισε το πρώτο της τρόπαιο μετά από 36 χρόνια!

Η Βελέζ Μόσταρ έγινε γνωστή στη χώρα μας το περασμένο καλοκαίρι, όταν απέκλεισε την ΑΕΚ από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Οι Βόσνιοι διανύουν μια ιστορική χρονιά, καθώς το Σάββατο (19/5) κέρδισαν στα πέναλτι την Σαράγεβο με 4-3 (0-0 στα 120 λεπτά), στον τελικό του Κυπέλλου και κατέκτησαν τον πρώτο τους τίτλος μετά από 36 χρόνια και όπως είναι φυσιολογικό η πόλη του Ντούσαν Μπάγεβιτς γιορτάζει για δεύτερη διαδοχική νύχτα. Η Βελέζ έχει στο παλμαρέ της δυο Κύπελλα Γιουγκοσλαβίας, ενώ αυτό ήταν το πρώτο της Κύπελλο Βοσνίας.

Congratulations #VelezMostar! Terrific achievement winning the Bosnian Cup for the first time since 1986. A few tears of joy in this house. Commiserations to #FKSarajevo, who lost 4-3 on penalties. pic.twitter.com/Vzm7tfjx5X