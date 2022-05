Ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ πήρε θέση για το «coming out» του Τζέικ Ντάνιελς και στάθηκε στο πλευρό του άσου της Μπλάκπουλ, ο οποίος έγινε ο πρώτος ανοικτά gay ποδοσφαιριστής στο Νησί εδώ και περίπου 30 χρόνια.

Ο Τζέικ Ντάνιελς πήρε τη γενναία απόφαση και έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στο Νησί εδώ και 32 χρόνια που δηλώνει ανοικτά ομοφυλόφιλος, με τον ποδοσφαιρικό πλανήτη να τον αγκαλιάζει από την πρώτη στιγμή μέσω μηνυμάτων υποστήριξης.

Οι δηλώσεις του 17χρονου παίκτη της Μπλάκπουλ ωστόσο δεν περιορίστηκαν απλώς στα στεγανά της αθλητικής κοινότητας, αφού έφτασαν μέχρι και στα αυτιά της βασιλικής οικογένειας της Αγγλίας.

Ο λόγος για τον Πρίγκιπα Ουίλιαμ, ο οποίος σχολίασε μέσω ανάρτησης στο Twitter το γεγονός και στάθηκε στο πλευρό του Ντάνιελς, τονίζοντας παράλληλα πως η κίνηση του νεαρού άσου της Μπλάκπουλ μπορεί να δώσει τη δύναμη και σε άλλους να βαδίσουν στα χνάρια του.

«Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι για όλους. Αυτό που έκανε ο Τζέικ θέλει θάρρος και ελπίζουμε ότι θα βοηθήσει να σπάσουν τα εμπόδια που δεν έχουν καμία θέση στην κοινωνία μας. Ελπίζω η απόφασή του να μιλήσει ανοικτά θα δώσει την αυτοπεποίθηση και σε άλλους να κάνουν το ίδιο» έγραψε χαρακτηριστικά στα social media.

Football should be a game for everyone.



What Jake has done takes courage and will hopefully help break down barriers that have no place in our society.



I hope his decision to speak openly gives others the confidence to do the same. W https://t.co/6YaHi2fipM