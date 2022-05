Ο Βαγγέλης Παυλίδης κάνει πάρτι στην Ολλανδία, πέτυχε δυο ακόμα γκολ, αυτή τη φορά απέναντι στην ομάδα του Δουβίκα.

Τρομερή σεζόν για τον Βαγγέλη Παυλίδη, ο οποίος είναι ο κορυφαίος παίκτης της Άλκμααρ. Πριν λίγες ημέρες έβαλε προσωρινά φρένο στη στέψη του Άγιαξ, ενώ το βράδυ της Τετάρτης πέτυχε δυο γκολ κόντρα στην Ουτρέχτη του Δουβίκα. Ο διεθνής φορ σκόραρε στο 12ο λεπτό και στο 15ο, έφτασε τα 16 στο πρωτάθλημα (2ος σκόρερ) και στα 23 σε όλες τις διοργανώσεις.

15’ | GOAL for AZ! Another one from Pavlidis! Two goals in five minutes. | #stickersandscarfs #eredivisie #utraz pic.twitter.com/EMIUPCMNZk