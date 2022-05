Ο Αντρές Ινιέστα έκλεισε τα 38 του χρόνια και η... έκπληξη που του έκαναν στην Βίσελ Κόμπε ήταν να τον γεμίσουν με τούρτες. Όχι για να σβήσει κεράκια. Αλλά για να τις «φάει» στο κεφάλι.

Ο θρυλικός πρώην μέσος της Μπαρτσελόνα που έχει μετακομίσει στην Άπω Ανατολή εδώ και μερικά χρόνια βιώνοντας εμπειρίες από το ποδόσφαιρο της Ασίας και πιο συγκεκριμένα της Ιαπωνίας, πέρασε τα 38α γενέθλιά του στο προπονητικό γήπεδο με τους συμπαίκτες του.

Οι τελευταίοι είχαν ετοιμάσει την έκπληξη προς τον Ισπανό, ο οποίος φυσικά, σε αντίθεση με όσα έκανε και κάνει στο χώρο του κέντρου αποφεύγοντας με μαεστρία τους αντιπάλους και ετοιμάζοντας φάσεις για γκολ, δεν προέβαλε καμία αντίσταση.

Οι τούρτες έπεσαν όλες πάνω του και εκείνος το χάρηκε σε αυτό τον... ιδιαίτερο εορτασμό της ημέρας που του ανήκει.

Για την... πλούσια ιστορία του Ινιέστα, κλείνει τα 38 γνωρίζοντας πως έχει κατακτήσει 4 Champions League, 3 Super Cups Ευρώπης, 3 Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων, 9 πρωταθλήματα LaLiga, 6 Κύπελλα Ισπανίας, 7 Super Cups Ισπανίας, 1 Παγκόσμιο Κύπελλο, 2 Euros, 1 Euro U19 και 1 Euro U16.

Andrés Iniesta’s teammates got out the pies to celebrate the legendary midfielder turning 38 today 🤣



